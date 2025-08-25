Zingle deelt straf verhaal over valpartij in de Vuelta, Visma-Lease a Bike moet foute info rechtzetten

Axel Zingle kwam in de tweede etappe van de Vuelta als allerlaatste over de streep. De Fransman maakte onderweg dan ook heel wat mee.

Bij de valpartij waarbij ook onder meer Jonas Vingegaard en Tom Pidcock waren betrokken, was Axel Zingle het grootste slachtoffer. De Fransman bleef lang aan de kant staan, zijn schouder was ontwricht.

"Ik viel helaas recht op mijn schouder, die uit de kom schoot. Ik wilde doorrijden, maar wist niet hoe ik mijn schouder kon herstellen. Ik heb dan om hulp gevraagd, en ze hebben hem terug op zijn plaats gezet, zodat ik terug kon vertrekken", zegt hij bij Eurosport.

"Er gebeurde toen iets grappigs", vertelde hij met enige zelfspot. "Ik wilde een gel nemen uit mijn achterzak, en ontwrichtte zo opnieuw mijn schouder. Ik moest de ambulance in om mijn schouder opnieuw in de kom te leggen.

Fiets van Zingle niet gestolen

"Ik vertrouwde daarbij mijn fiets toe aan een man, die niet zo goed Engels sprak. Toen ik uit de ambulance kwam, was die man, aan wie ik mijn fiets had gegeven, verdwenen. Er was geen fiets meer. Ik heb dan 5 à 10 minuten moeten wachten om een nieuwe fiets te krijgen van de volgauto."

Zingle dacht dat zijn fiets was gestolen, maar dat zette Visma-Lease a Bike zelf recht. De fiets van Zingle was in de bezemwagen beland, enkele uren na da aankomst kregen ze de fiets ook gewoon terug.

"Of ik morgen (vandaag, nvdr.) kan starten? We zullen zien, maar de bedoeling is wel om gewoon verder te rijden", stelt de Fransman nog. Als hij zou opgeven, zou dat een stevige domper zijn voor Vingegaard.