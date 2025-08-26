🎥 José De Cauwer maakt analyse van Jasper Philipsen die net naast nieuwe ritzege in Vuelta grijpt

Ben Turner van INEOS Grenadiers heeft de etappe van vandaag in de Vuelta gewonnen. Hij klopte Jasper Philipsen in wat een vreemde sprint was.

Ben Turner was duidelijk de snelste in de sprint. Nochtans leek het een aankomst uit het boekje te worden voor Alpecin-Deceuninck, maar Jasper Philipsen moest de zege toch laten en werd tweede.

Slechte beelden

De regie van de beelden uit Spanje was bijzonder pover. Ook analist José De Cauwer wist het even niet, vlak na de finish. Uiteindelijk moest hij de beelden herbekijken om zeker te zijn van zijn stuk.



“Philipsen sluit zichzelf in door te lang te wachten”, klonk het op Sporza bij de wieleranalist. Al mochten er bij deze aankomst opnieuw vragen gesteld worden. De vele bochten in de laatste kilometers waren echt niet nodig.

Dat doet echter niks af van de zege van Turner. Hij speelde het spel heel mooi uit en pakte een overwinning die heel belangrijk kan zijn in zijn carrière.

Vingegaard is leiderstrui kwijt

In de achtergrond eindigde Jonas Vingegaard op meer dan acht plaatsen na Gaudu, waardoor de Fransman de rode leiderstrui overneemt van de Deen. Al zal die daar niet wakker van liggen.

“Het zou kunnen dat Vingegaard bewust 8 of meer plaatsen achter Gaudu gaat finishen”, zei De Cauwer bij het begin van de uitzending vandaag. En zo geschiedde het ook…