Girmay op weg naar UAE Team Emirates? Dan moet hij op deze twee zaken inleveren

Biniam Girmay, de Eritrese kopman van Intermarché-Wanty, staat voor een belangrijke beslissing in zijn carrière. Een overstap naar UAE Team Emirates is één van de mogelijkheden.

Hoewel zijn huidige ploeg ervan uitgaat dat hij wil blijven na de fusie met Lotto Cycling Team, wil Biniam Girmay eerst duidelijkheid over de toekomst van het team.

Hij vraagt zich af wie de leiding zal nemen, hoe de structuur eruit zal zien en welke sponsor de fietsen zal leveren. Het contract met Cube loopt af, en Orbea – momenteel verbonden aan Lotto Dstny – lijkt de beoogde opvolger. Toch circuleren geruchten dat Cube zich niet zomaar gewonnen geeft, wat voor onzekerheid zorgt binnen het team.

Sprinter

Eerder werd Girmay al gelinkt aan Astana, maar die piste bleek financieel niet haalbaar. Nu duiken er nieuwe namen op: onder meer UAE Team Emirates zou interesse tonen. Die ploeg heeft nog één plek vrij in de selectie voor 2026 en zoekt specifiek een sprinter.

CEO Mauro Gianetti zou die plek enkel willen invullen met een unieke kans – een renner die niet op de radar staat, maar wel het verschil kan maken in de sprint. Girmay, winnaar van de groene trui in 2024, past perfect in dat profiel.

Dubbel gevolg

Een overstap naar UAE zou echter grote gevolgen hebben. Binnen die ploeg is Tadej Pogacar de absolute leider, zowel in de Tour de France als in de klassiekers. Dat betekent dat Girmay zijn ambities in de Tour zou moeten opgeven, aangezien Pogacar daar alle ruimte krijgt.

Voor Girmay, die zich net heeft bewezen in de grootste wielerwedstrijd ter wereld, is dat een stevige concessie. De vraag is of hij bereid is die rol te aanvaarden en zich te schikken in een ondersteunende positie.

Daarnaast zou Girmay ook financieel moeten inleveren. Door de huidige situatie bij ploegen als Lotto, Intermarché-Wanty en Arkea-B&B Hotels, worden er lagere lonen verwacht op de transfermarkt. Wat Girmay ook beslist, het zal een impact hebben op zijn toekomst.