Heeft UAE geen vat meer op Pogacar? "Dat heeft hij tijdens de Tour gezegd"

Tadej Pogacar had normaal aan de start van de Vuelta moeten staan, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Voor Thijs Zonneveld nog maar eens een bewijs dat wereldkampioen alles voor het zeggen heeft bij zijn ploeg.

Voor het eerst sinds 2019 zou Tadej Pogacar dit jaar aan de start staan van de Vuelta. De Sloveen reed toen zijn eerste grote ronde en won meteen drie etappes en werd derde in het eindklassement, sindsdien focuste hij op de Tour.

Dit jaar wilde Pogacar na vier zeges in de Tour en een eindzege in de Giro ook de Vuelta op zijn naam zetten, maar na de Tour had hij er geen zin meer in. Pogacar was vooral mentaal moe en had tijd nodig om te resetten.



Pogacar de baas bij UAE Team Emirates-XRG?

"Ik denk niet dat hij het mentaal kon opbrengen om de Vuelta te rijden. Weer drie weken lang strijd voeren met Vingegaard, Jorgenson en Campenaerts. Fysiek gaat het nog wel denk ik, maar mentaal niet", zegt Thijs Zonneveld bij In de Waaier.

"Dan rijdt hij liever eendagswedstrijden Hij heeft het in de Tour al gezegd: 'No way dat ik naar de Vuelta ga.'" En dat terwijl ploegbaas Gianetti tijdens de Tour nog benadrukte dat Pogacar de Vuelta zou rijden. "Dat vond ik wel opvallend."

"Hij gaat volgend jaar natuurlijk weer Parijs-Roubaix rijden. Hij is de baas in de ploeg en niemand anders maakt uit wat er gebeurt. Pogacar gaat zijn eigen programma samenstellen, want de ploeg wilde dit jaar al niet dat hij Roubaix zou rijden. En nu gaat hij het EK rijden, omdat hij die trui nog niet heeft..."