Jasper Philipsen legt uit wat er verkeerd liep in de sprint van vandaag in de Vuelta

De teleurstelling was groot bij Jasper Philipsen, na de vierde etappe in de Vuelta. Onze landgenoot moest vrede nemen met de tweede plek en greep zo net naast een tweede ritzege.

Jasper Philipsen verklaarde na afloop van de etappe dat hij “even gevangen zat door zijn eigen lead-out”, zo liet onze landgenoot weten bij Sporza.

De positionering in de laatste hectometers verliep niet optimaal, waardoor hij snelheid verloor op een cruciaal moment. Philipsen gaf aan dat hij daardoor niet kon versnellen zoals gepland.

“Ik verloor snelheid,” aldus Philipsen, “en dan is het moeilijk om nog terug te komen”. De timing en afstemming binnen het team bleken niet sluitend, wat in een sprint van dit niveau fataal is.

Fysieke beperkingen

Naast de tactische problemen gaf Philipsen ook aan dat zijn fysieke vorm niet optimaal was. “Ik had ook geen geweldige benen,” gaf hij toe.

Ook wielercommentator José De Cauwer zag dat Philipsen in de fout ging tijdens de sprint. Dat opende de deur voor Ben Turner om de dagzege te pakken, vlak voor de neus van onze landgenoot.

Jasper Philipsen

