Kings of the Flemish Mountains rijden Van Aert, Pogacar en Van der Poel in de vernieling

Een groep amateurwielrenners onder de naam 'Kings of the Flemish Mountains' vestigt in sneltempo nieuwe besttijden op iconische Vlaamse hellingen. Hun prestaties trekken de aandacht van zowel volgers als professionele renners.

De ‘Kings of the Flemish Mountains’ zijn een informele fietsgroep die zich toelegt op het verbeteren van segmentrecords op bekende hellingen uit de Ronde van Vlaanderen.

Binnen enkele maanden na hun oprichting hebben ze tientallen Strava-records verbroken. Daarbij behoren onder meer beklimmingen die ook door renners als Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zijn gereden.

Sneller dan de profs op Vlaamse klassiekers

Hun aanpak is gericht op het optimaliseren van omstandigheden. De renners kiezen momenten met gunstige wind, rijden met lichte fietsen en maken gebruik van teamondersteuning. Deze strategie stelt hen in staat om onder ideale omstandigheden te presteren op hellingen zoals de Koppenberg en de Paterberg.

De groep telt intussen duizenden volgers op sociale media. Hun video’s en tijdsregistraties worden breed gedeeld en besproken. “We kijken met stress uit naar de voorjaarsklassiekers, bang om onttroond te worden,” aldus een van de initiatiefnemers aan Het Nieuwsblad.

Populariteit

Hoewel de renners geen profcontract hebben, beschikken ze over een achtergrond in competitief wielrennen. Sommigen reden in het verleden bij continentale ploegen en combineren hun huidige prestaties met een voltijdse job.

De groep benadrukt dat hun doel niet is om profrenners te overtreffen, maar om het maximale uit hun eigen capaciteiten te halen. Ze zien hun activiteiten als een sportieve uitdaging en een manier om het Vlaamse wielererfgoed te eren.