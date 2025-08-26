Na fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike: ploegleider van INEOS wijst voorstel af

Na de recente diefstal van fietsen bij Visma Lease a Bike heeft Christian Knees, ploegleider bij INEOS Grenadiers, gereageerd op suggesties om de beveiliging van materiaal te verscherpen. INEOS ziet voorlopig af van structurele veranderingen.

De diefstal bij Visma Lease a Bike heeft binnen het peloton geleid tot bezorgdheid over de veiligheid van teammateriaal. Christian Knees erkent de ernst van het incident, maar benadrukt dat drastische maatregelen niet zonder risico zijn.

In truck slapen

“Je kunt mecaniekers in de trucks laten slapen, maar dat kan grote risico’s met zich meebrengen,” aldus Knees in een reactie bij Indeleiderstrui. Hij wijst op de mogelijke gevolgen van dergelijke ingrepen, die verder reiken dan materiële schade.

Volgens Knees is het incident bij Visma uitzonderlijk, en de getroffen ploeg kon rekenen op steun vanuit de wielerwereld. “Gelukkig had Visma nog fietsen genoeg en is de wielercommunity op zo’n moment heel behulpzaam,” voegt hij toe.

Gebruik van beveiliging

Binnen INEOS worden beveiligers sporadisch ingezet, afhankelijk van locatie en omstandigheden. Knees geeft aan dat er geen standaardprotocol bestaat voor permanente bewaking van materiaal. “Soms maken wij gebruik van beveiligers en verder kun je niets anders doen dan alles goed afsluiten,” stelt hij nog.

Het incident bij Visma heeft wel geleid tot hernieuwde aandacht voor logistieke kwetsbaarheden. Toch lijkt INEOS niet van plan om op korte termijn structurele wijzigingen door te voeren in de beveiliging van teamtrucks of materiaalzones.