Na Tourzege: Pauline Ferrand-Prévot verrast iedereen met opvallende en onverwachte keuze

De Franse wielrenster Pauline Ferrand-Prévot heeft alsnog besloten deel te nemen aan het wereldkampioenschap wielrennen in Rwanda. Haar naam verscheen vandaag op de officiële deelnemerslijst van de Franse selectie, ondanks eerdere uitspraken waarin ze deelname uitsloot.

Na haar overwinning in de Tour de France Femmes gaf Ferrand-Prévot aan dat ze het najaar rustiger wilde benaderen. Ze verklaarde destijds dat een reis naar Afrika niet in haar planning paste en dat ze zich liever zou richten op het Europees kampioenschap.

Sterke Franse ploeg met ervaren namen

Toch heeft de Franse wielerbond vandaag haar selectie voor het WK bekendgemaakt, met Ferrand-Prévot als een van de acht geselecteerde rensters. De beslissing komt onverwacht, gezien haar eerdere terughoudendheid.

Naast Ferrand-Prévot bestaat de Franse selectie uit Léa Curinier, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous, Marie Le Net, Évita Muzic en Maëva Squiban. Deze rensters hebben recent sterke prestaties geleverd, waaronder ritoverwinningen en topklasseringen in de Tour de France Femmes.

Ferrand-Prévot jaagt op tweede wereldtitel

Voor Ferrand-Prévot betekent het WK in Rwanda een kans op een tweede wereldtitel op de weg. In 2014 won ze het kampioenschap in Ponferrada, waarmee ze zich toen al in de geschiedenisboeken reed.

De beslissing om alsnog af te reizen naar Rwanda is een tegenvaller voor Lotte Kopecky, die ook haar zinnen op het WK gezet heeft. De koers in Rwanda belooft alvast een boeiend spektakel te worden.