Terpstra en Vanmarcke bij Quick-Step: maar Lefevere is vooral heel positief over Tim Declercq

Soudal Quick-Step heeft zijn team uitgebreid met Niki Terpstra, Sep Vanmarcke en Tim Declercq. Vooral over de terugkeer van Declercq als trainer spreekt teammanager Patrick Lefevere zich uitermate positief uit.

Na het vertrek van Remco Evenepoel kiest Soudal Quick-Step voor een heroriëntatie binnen de ploegstructuur. De nadruk ligt opnieuw op de klassieke sterktes van het team, met een focus op eendagswedstrijden en een versterking van de staff.

De aanstelling van Terpstra en Vanmarcke past binnen deze koerswijziging. Beide ex-renners beschikken over ruime ervaring in het klassieke voorjaar en worden gezien als waardevolle aanvullingen op het bestaande kader.

Patrick Lefevere benadrukt dat de ploeg terugkeert naar haar fundamenten. “Niki heeft een uitgesproken Wolfpack-profiel. Sep wellicht ook, maar hem ken ik minder,” aldus Lefevere in Het Nieuwsblad.

De meest opvallende terugkeer is die van Tim Declercq, die niet als ploegleider maar als trainer aan de slag gaat. Tijdens zijn actieve carrière binnen Quick-Step nam hij al informeel een begeleidende rol op zich. Dat hij stopt met koersen, zal in het peloton gevoeld worden.

Lefevere herinnert zich hoe Declercq destijds al adviezen gaf over trainingsmethoden en voedingsstrategieën. “Tim was degene die je in de bus al tips hoorde geven over training en voeding,” aldus Lefevere.

Bewegingswetenschappen

Declercq combineerde zijn wielerloopbaan met studies in de bewegingswetenschappen. Die academische achtergrond vormt nu de basis voor zijn nieuwe functie. Lefevere wijst erop dat Declercq al jaren blijk gaf van inhoudelijke kennis, onder meer over de verhouding tussen cafeïne-inname en lichaamsgewicht.