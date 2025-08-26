Veiling voor het goede doel: scoor nu een gesigneerde rode trui van Jasper Philipsen

Tijdens La Vuelta 2025 organiseren Catawiki en La Vuelta een liefdadigheidsveiling met unieke wieleritems. Onder de kavels bevindt zich een gesigneerde rode trui van sprinter Jasper Philipsen.

Van 22 augustus tot en met 14 september loopt een live liefdadigheidsveiling via Catawiki, gelanceerd in samenwerking met La Vuelta. Dat laat Ovide Agency weten in een persbericht aan onze redactie.

Deze veiling vindt plaats parallel aan de wielerwedstrijd en biedt fans de mogelijkheid om te bieden op exclusieve memorabilia en ervaringen. De opbrengsten gaan naar sociale en ecologische projecten binnen het programma ‘La Vuelta es Más’.



Gesigneerde trui van Jasper Philipsen onder de hamer

Een van de meest opvallende kavels is de rode trui van Jasper Philipsen, gesigneerd door de renner zelf. Deze trui symboliseert zijn prestaties als beste sprinter in de Ronde van Spanje. Naast deze trui worden ook shirts van andere klassementswinnaars en volledige ploegoutfits met handtekeningen van alle renners geveild.

Na elke etappe van La Vuelta worden nieuwe items toegevoegd aan de veiling. Dit omvat niet alleen wedstrijdkleding, maar ook unieke ervaringen zoals meerijden in een volgwagen tijdens de tijdrit in Valladolid, backstage toegang in Madrid en een finale koerservaring met het Groupama-FDJ-team.

Steun aan lokale projecten

De ingezamelde fondsen worden geschonken aan projecten die door de deelnemende ploegen en La Vuelta zijn geselecteerd. Deze projecten richten zich op maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. De veiling draagt zo bij aan een bredere impact dan enkel sportieve prestaties.

Volgens Catawiki biedt de veiling fans de kans om authentieke stukken sportgeschiedenis te bemachtigen. De samenwerking benadrukt de verbindende kracht van wielrennen en stelt supporters in staat om hun passie te combineren met steun aan het goede doel. De veiling is toegankelijk via de officiële Catawiki-pagina en loopt tot 14 september.