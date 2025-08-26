'Verrassing voor Mathieu van der Poel: dit wordt de vervanger van Edward Planckaert'

Foto: © photonews

Alpecin-Deceuninck heeft een opvolger gevonden voor Edward Planckaert. Volgens berichtgeving van Het Laatste Nieuws zal Maurice Ballerstedt vanaf 2026 opnieuw deel uitmaken van de WorldTour-formatie.

Edward Planckaert zal in 2026 niet langer deel uitmaken van Alpecin-Deceuninck. De 30-jarige West-Vlaming, die vijf jaar geleden overkwam van Team Flanders-Baloise, kende een sterk seizoen. Zijn prestaties in de Ronde van Vlaanderen en de Giro d’Italia, waar hij in dienst van kopman Mathieu van der Poel uitblonk, wekten de interesse van andere ploegen.

Soudal Quick-Step

Planckaert maakt de overstap naar Soudal Quick-Step, waar hij zal worden ingezet in de sprinttreinen van Tim Merlier en Paul Magnier. De vrijgekomen plaats binnen de sprintformatie van Alpecin-Deceuninck wordt ingenomen door Maurice Ballerstedt, zo schrijft de krant.

De 24-jarige Duitser reed eerder al van 2022 tot en met 2024 voor het team, maar beëindigde eind vorig jaar onverwacht zijn profcarrière. Ballerstedt trok naar de Verenigde Staten, waar hij actief bleef in het lokale wielercircuit en zich toelegde op gravelwedstrijden.

Vertrouwen in fysieke capaciteiten

Het teammanagement van Alpecin-Deceuninck, onder leiding van de gebroeders Roodhooft, is overtuigd van Ballerstedts fysieke kwaliteiten. Zij achten hem in staat om de rol van lead-out over te nemen die Planckaert vervulde.

Hoewel Ballerstedt eerder ambities had als sprinter, bleek die rol niet haalbaar. Naast Ballerstedt wordt ook Lindsay De Vylder toegevoegd aan de sprintkern. De Vylder komt over van Flanders-Baloise en vult de leemte op die ontstaat door het vertrek van Robbe Ghys.

