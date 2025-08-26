Vierde keer geel voor Danny van Poppel: maar waarom is hij nog nooit geschorst?

Foto: © photonews

Danny van Poppel kreeg tijdens de Deutschland Tour 2025 opnieuw een gele kaart, zijn vierde van het seizoen. Ondanks deze herhaalde waarschuwingen blijft een schorsing voorlopig uit.

Tijdens de voorlaatste etappe van de Deutschland Tour kwam Van Poppel als eerste over de streep, maar werd nadien bestraft wegens een onregelmatige sprint. De jury oordeelde dat hij in de slotmeters van de rit zijn lijn verliet en daarbij andere renners hinderde.

Dit leverde hem vier sancties op: een geldboete van 200 Zwitserse frank, vier strafpunten in het puntenklassement, een declassering naar de laatste plaats van de sprintgroep en een gele kaart.

Over de uitsluiting was nogal wat discussie. De hinder die de Nederlander veroorzaakte was beperkt en leidde niet tot een valpartij. Zelfs Tourwinnaar Tadej Pogacar mengde zich in de discussie en noemde de declassering van Van Poppel een absolute grap.

Geen directe gevolgen

De gele kaart in Duitsland was Van Poppels vierde van het seizoen, telkens toegekend voor vergelijkbare sprintovertredingen. Eerder dit jaar kreeg hij waarschuwingen in de Tour Down Under, de UAE Tour en de Tour de France.

Toch blijft een schorsing uit, omdat de kaarten verspreid zijn over verschillende periodes en wedstrijden. Volgens het reglement van de internationale wielerunie volgt pas een schorsing als een renner binnen één rittenkoers tweemaal geel ontvangt, of binnen dertig dagen drie keer geel pakt.

Sanctie mogelijk

Hoewel Van Poppel voorlopig mag blijven koersen, is waakzaamheid geboden. Bij zes gele kaarten binnen een kalenderjaar volgt automatisch een schorsing van dertig dagen. Met vier kaarten op zijn naam en het nieuwe seizoen in aantocht, bevindt hij zich in een risicovolle positie.

