Visma zit met probleem voor ploegentijdrit in de Vuelta, maar Vingegaard lost één ding zelf op

De ploegentijdrit in etappe 5 van de Vuelta a España vormt een zeldzaam moment in het hedendaagse wielrennen. Visma Lease a Bike was de topfavoriet, maar de afwezigheid van Axel Zingle brengt dat ernstig in gevaar.

Coach Mathieu Heijboer bevestigt dat de ploeg zich slechts beperkt heeft kunnen voorbereiden op de ploegentijdrit van woensdag. “In deze fase van het seizoen is het heel moeilijk om er specifiek aandacht aan te besteden,” aldus Heijboer in gesprek met In de Leiderstrui.

De ploeg trainde gezamenlijk voorafgaand aan de eerste etappe, maar een apart trainingskamp werd niet georganiseerd. De nadruk lag op het herhalen van bestaande afspraken en werkwijzen, ondanks een gewijzigde samenstelling.

De afwezigheid van Axel Zingle dwong de ploeg tot een herziening van het plan. “We moesten wel terug naar de tekentafel,” stelt Heijboer. Terwijl de renners zich focusten op de openingsetappes, werkte hij achter de schermen aan de tijdritstrategie.

Impact van het wegvallen van Zingle

Het gemis van Zingle is volgens Heijboer aanzienlijk. “Dat is een heel groot gemis, ook omdat Axel nog eens een heel sterke renner is,” verklaart hij. Het starten met zeven renners in plaats van acht betekent een directe vermindering van het beschikbare vermogen en de rotatiemogelijkheden binnen de ploeg.

Jonas Vingegaard, in topvorm, kan volgens Heijboer niet volledig compenseren voor het gemis van Zingle. “Uiteindelijk kan ook Jonas niet harder dan hard,” stelt hij. Wel verwacht hij dat Vingegaard, samen met Victor Campenaerts en Matteo Jorgenson, het verschil kan maken in het tweede deel van de tijdrit.

Geen leiderstrui

Eén ding heeft Vingegaard wel goed geregeld op voorhand. Hij verspeelde vandaag zijn leiderstrui aan Gaudu, zodat hij woensdag in de ploegentijdrit kan starten in zijn eigen kledij en niet in die van de organisatie die ongetwijfeld een pak trager is.

