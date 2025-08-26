Vrouw van José De Cauwer doet boekje open over hoe diep ze financieel wel zaten

Vrouw van José De Cauwer doet boekje open over hoe diep ze financieel wel zaten
Foto: © photonews

Sylvana Dendas, partner van José De Cauwer, blikt in HUMO terug op een leven vol hoogte- en dieptepunten. Ondanks de successen van wielerploeg ADR, kende het gezin zware financiële en emotionele uitdagingen.

Tijdens de hoogdagen van ADR, het team waarmee José De Cauwer als sportdirecteur de Tour de France won, bevond het gezin zich in een penibele financiële situatie. “Ja, ik heb alle deurwaarders van het Waasland gezien,” aldus Dendas.

De financiële druk was zo groot dat zelfs medische zorg voor hun kinderen niet vanzelfsprekend was.Toen beide dochters besmet raakten met het rotavirus, kon er geen beroep worden gedaan op een ziekteverzekering.

Geen geld

“José zat in het buitenland. Dat virus veroorzaakt hevige diarree en als je er niet tijdig bij bent, kan het dodelijk zijn. Ik heb toen te lang gewacht en beide kindjes moesten naar het ziekenhuis. Dag en nacht heb ik aan hun bed gezeten”, klinkt het.

Dendas uitte haar frustratie over de reacties van het medisch personeel: “En ook toen begonnen die artsen steeds weer over de koers en hoe straf 'meneer De Cauwer' wel niet was. En dan moest ik zeggen: 'Ja, maar meneer De Cauwer kan de rekening hier wel niet betalen.'” Uiteindelijk namen haar ouders de kosten op zich en hielp de huisdokter haar kosteloos.

Creatieve oplossingen in moeilijke tijden

In deze moeilijke periode ontdekte Dendas haar ‘commerciële talent’. Als voormalig model beschikte ze over een uitgebreide garderobe, die ze begon te verkopen. “Ik was daarmee de allereerste,” stelt ze over haar spontane ‘closet sale’.

De verkoop verliep informeel en efficiënt. “In het begin deed ik gewoon een trui aan, vaak met het kaartje er nog aan, ging naar de bakker of de slager, sloeg een praatje met iemand en binnen de kortste keren had ik die trui verkocht.”

En uiteindelijk eindigde ze ook in het peloton. Dendas breidde haar netwerk uit naar vrouwen uit de wielerwereld. “De mama van Mathieu van der Poel, de vrouw van Adrie, heeft ook nog juwelen bij mij gekocht.” Deze aanpak hielp haar om het gezin financieel overeind te houden.

