Winnaar in Vuelta denkt terug aan blunder van Wout van Aert

David Gaudu heeft in de Vuelta een onverwachte overwinning geboekt. Na een moeilijke zomer waarin hij verstek liet gaan voor de Tour de France, grijpt hij zijn eerste WorldTour-zege in meer dan drie jaar.

De Franse renner David Gaudu kende een moeizaam seizoen en besloot om niet deel te nemen aan de Tour de France. Zijn vormcrisis noopte hem tot een periode van herstel en heroriëntatie. In de Vuelta keerde hij echter terug met een opmerkelijke prestatie. De overwinning in de rit van maandag betekende zijn eerste zege op WorldTour-niveau sinds 2022.

“Ik ben heel blij en fier op deze zege,” verklaarde Gaudu na afloop aan Het Laatste Nieuws. “Deze finish leek vooraf ideaal voor Mads Pedersen, maar mijn ploegmaat Stefan Küng zei me vanmorgen in de bus dat ik ook kon winnen.”



Gaudu wist zijn krachten goed te doseren en kon in de finale een krachtige versnelling plaatsen. “Ik voelde me goed en het lukte me ook. De ploeg deed een uitstekende job en kon me goed voorin houden.”

Blunder van Van Aert

De laatste WorldTour-zege van Gaudu dateert van het Critérium du Dauphiné in 2022. Ook toen was de overwinning onverwacht, mede dankzij een fout van Wout van Aert. Onze landgenoot maakte destijds te vroeg het zegegebaar, waardoor Gaudu hem nog kon passeren.

“Die zege was een beetje vergelijkbaar met vandaag,” aldus de Fransman. “Het doet heel veel deugd vandaag te winnen, na zo’n moeilijk seizoen”, besluit hij.