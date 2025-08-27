🎥 Ophef tijdens ploegentijdrit: demonstranten hinderen renners van Israel-Premier Tech

Tijdens de vijfde etappe van de Vuelta a España, een ploegentijdrit van 24,1 kilometer in Figueres, werd het koersverloop verstoord door een opvallende protestactie. Demonstranten met Palestijnse vlaggen hinderden de ploeg van Israel-Premier Tech op het parcours.

De ploegentijdrit kende een ongebruikelijke wending toen enkele vrouwelijke activisten zich met een spandoek op het midden van de weg opstelden. De actie was gericht tegen de deelname van Israel-Premier Tech, een wielerploeg die de naam draagt en gesponsord wordt door de Israëlische staat.

Situatie in Gaza

Volgens verschillende media was het protest duidelijk politiek gemotiveerd. De activisten wilden aandacht vestigen op de situatie in Gaza en de rol van Israël daarin. De actie leidde tot commotie binnen de organisatie en bij de betrokken ploeg, maar de wedstrijd werd niet stilgelegd.

Politieke oproep tot uitsluiting

De Spaanse politieke partij Izquierda Unida heeft naar aanleiding van het incident een formele oproep gedaan aan de nationale regering om Israel-Premier Tech uit te sluiten van verdere deelname aan de Vuelta.

In een persverklaring stelt de partij dat het onaanvaardbaar is dat een ploeg die “bijdraagt aan het institutioneel witwassen van het imago van Israël” wordt gepromoot op Spaans grondgebied.

Izquierda Unida verwijst daarbij naar maatregelen van het Internationaal Gerechtshof met betrekking tot Gaza en vraagt sportteams met directe banden met Israël te bannen.