📷 Pauline Ferrand-Prévot legt uit waarom ze nu toch naar het WK gaat en hoofdprijs wil pakken

Pauline Ferrand-Prévot heeft haar eerdere beslissing om het WK wielrennen in Rwanda over te slaan herzien. Via haar Instagrampagina licht ze toe waarom ze alsnog zal deelnemen.

Na haar overwinning in de Tour de France had Ferrand-Prévot aanvankelijk besloten het WK niet te rijden. Dat was goed nieuws voor Lotte Kopecky, die zo een concurrente minder zou hebben in Rwanda.

Mentale toestand

“Ik had begin dit seizoen de beslissing genomen om niet deel te nemen aan de wereldkampioenschappen in Rwanda, simpelweg omdat ik fysiek moe en mentaal uitgeput was na het Olympische jaar”, laat ze weten op haar sociale media. “Ik wilde dat moment duidelijk niet opnieuw beleven, noch extra inspanningen vragen van een al vermoeid lichaam en een mentale toestand op 80 procent.”

De Française geeft aan dat ze bewust de tijd heeft genomen om haar beslissing te heroverwegen. Ferrand-Prévot merkt op dat de context dit jaar anders is dan voorheen.

“Ik realiseer me dat jaren elkaar opvolgen, maar niet op elkaar lijken. De situatie is echt anders: weinig wedstrijden dit jaar en veel minder druk voor de Tour de France dan voor de Olympische Spelen”, gaat ze verder.

Deze gewijzigde omstandigheden hebben haar doen besluiten om haar eerdere keuze te herzien. Ze voelt zich opnieuw klaar om te presteren. Die hernieuwde energie vormt de basis voor haar deelname aan het WK.

Beslissing in overleg

De beslissing om alsnog af te reizen naar Rwanda werd genomen in overleg met haar ploeg en de Franse selectie. Ferrand-Prévot benadrukt haar trots om deel uit te maken van de ploeg. “Ik ben vereerd om te rijden met mijn Franse ploeggenoten, die tot de wereldtop behoren, om samen het beste van onszelf te geven in de strijd om de regenboogtrui.”

De renster kijkt uit naar het kampioenschap en beschouwt het als een nieuwe uitdaging. Ze sluit haar bericht af met een knipoog. “Vooruit voor deze nieuwe mooie ervaring! En hoe dan ook, men kan me alvast de titel geven van wereldkampioene in het wijzigen van plannen”, klinkt het nog.