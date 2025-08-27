📷 Veel reiskilometers op de teller: Van Aert kiest voor opvallende uitvalsbasis deze week

Voor Wout van Aert staat er in augustus nog één koers op het programma. En die bereidt hij voor één keer voor in Zuid-Frankrijk.

Afgelopen zondag eindigde Wout van Aert als zesde in het eindklassement van de Ronde van Duitsland, hij bezorgde Matthew Brennan met een lead-out zijn tweede ritoverwinning van de week.

De Ronde van Duitsland eindigde zondag in Magdeburg, dinsdag dook Van Aert op aan de Franse Côte d'Azur in de buurt van Nice. Toch een reis van zo'n 1250 kilometer en meer dan 14 uur in de wagen.



Lees ook... Van Aert is onder de indruk: Visma-Lease a Bike doet stevige onthulling over toptalent Brennan

Van Aert bereidt Bretagne Classic

Daar werkte Van Aert een korte training af van zo'n 50 kilometer met onderweg ook zo'n 900 hoogtemeters. In de Franse zon zal Van Aert zich deze week voorbereiden op zijn laatste wedstrijd van augustus.

Zondag komt Van Aert aan de start van de Bretagne Classic in en rond Plouay, waarvoor hij nog eens een reis van zo'n 1300 kilometer zal moeten maken. Van Aert heeft wel goede herinneringen aan de Franse koers.

In 2022 reed hij de Franse klassieker al eens en won Van Aert toen ook de sprint voor Axel Laurence en Alexander Kamp. De Lie, die dit jaar ook aan de start staat, werd toen vierde. Bij Visma-Lease a Bike zullen ook Kooij, Benoot én Uijtdebroeks aan de start staan.