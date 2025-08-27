Allerstrafste statistiek bij Visma Lease a Bike: Beter dan Evenepoel, Pogacar én Merckx

De prestaties van Matthew Brennan bij Visma Lease a Bike zorgen voor ophef in de wielerwereld. Zijn statistieken overtreffen die van enkele van de grootste namen uit de sportgeschiedenis, waaronder Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Eddy Merckx.

Matthew Brennan heeft zich in zijn eerste profjaar bij Visma Lease a Bike onderscheiden met uitzonderlijke resultaten. Volgens Robbert de Groot, head of development bij het team, zijn de prestaties van Brennan zelfs beter dan die van Remco Evenepoel in diens eerste jaar.

14 dagen

Ook de vergelijking met Wout van Aert werd al meerdere malen gemaakt. “Ik durf het bijna niet te zeggen tegen een Belgische verslaggever, maar qua prestaties doet Matthew beter dan Remco Evenepoel in zijn eerste jaar”, laat De Groot weten aan Het Laatste Nieuws.



Lees ook... Terwijl Van Aert en co passen: Belg solliciteerde zelf bij Pauwels voor plekje op WK en/of EK

Brennan is de jongste renner in de wielergeschiedenis die tien profzeges heeft behaald. Daarmee verbreekt hij het record van Evenepoel, die op dat moment 14 dagen ouder was dan Brennan bij zijn tiende overwinning.

Ter illustratie van de prestatie wordt verwezen naar andere wielergrootheden. Eddy Merckx, vaak beschouwd als de grootste wielrenner aller tijden, bereikte zijn tiende profzege op de leeftijd van 21 jaar en 78 dagen. Tadej Pogacar, tweevoudig Tourwinnaar, deed dat op 21 jaar en 140 dagen. Brennan overtreft hen allen qua snelheid van succes.

Geen garantie

Hoewel deze vergelijkingen indrukwekkend zijn, waarschuwen kenners voor overhaaste conclusies. Statistieken in het begin van een carrière geven geen garantie voor toekomstige dominantie. Niet elke renner die vroeg piekt, bouwt een langdurige en succesvolle loopbaan uit. De cijfers zijn dus een momentopname, geen voorspelling.