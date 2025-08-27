Belgische aanwinst van Soudal Quick-Step: "Niet de grootste fan van de Tour"

Soudal Quick-Step trekt volop de Belgische kaart in 2026 met zijn transfers. Dat zijn vooral klassieke renners, maar ook één klimmer.

Met Jasper Stuyven (Lidl-Trek) Edward Planckaert en Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck), Jonathan Vervenne (opleidingsteam) kondigde Soudal Quick-Step al heel wat Belgische transfers aan, vooral klassieke types.

Met Steff Cras (TotalEnergies) heeft Soudal Quick-Step ook één klimmer aangetrokken. Na drie jaar trekt Cras de deur achter zich dicht bij de Franse ploeg, nadat hij daarvoor drie jaar bij Lotto Soudal had gereden.



Cras had ook een aanbieding van INEOS Grenadiers op zak, maar koos bewust voor Soudal Quick-Step. "Ik kijk ernaar uit om terug voor een Belgisch team te rijden. Bij The Wolfpack hoop ik toch vooral het plezier terug te vinden, qua sfeer gaat het een pak beter zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Cras geen fan van de Tour

Vorig jaar werd Cras 16de in de Tour, maar het valt maar af te wachten of hij bij The Wolfpack ook de Tour gaat rijden. "Ik ben er niet de grootste fan van. Vier keer gereden, slechts één keer Parijs bereikt." De Tour ligt Cras niet echt.

De Ronde van Catalonië of de Vuelta wil Cras wel graag rijden. En hij hoopt ook te kunnen profiteren van de kennis die Soudal Quick-Step opbouwde met Evenepoel, want de voorbije jaren moest hij vooral alles zelf uitzoeken bij TotalEnergies.