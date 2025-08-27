Bruyeel verklaart vreemde actie van Vingegaard in de Vuelta: "De enige mogelijke uitleg"

Na vier dagen staat Jonas Vingegaared er goed voor in de Vuelta. De Deen mengt zich zelfs in de tussensprints, al is dat volgens Johan Bruyneel niet zo opmerkelijk.

Met al een ritzege op zak en twee dagen de rode leiderstrui is Jonas Vingegaard goed aan de Vuelta begonnen. De Deen bouwde op zijn voornaamste concurrenten, Ayuso en Almeida, al een voorsprong uit van 16 seconden.

Vingegaard verspilde al energie in de Vuelta

Woensdag staat er wel een ploegentijdrit van 24 kilometer op het programma in de Vuelta, waarin er al heel wat kan verschuiven in het klassement. De eerste dagen van de Vuelta heeft Vingegaard zijn energie dus zeker niet gespaard.

"Ik maak me er geen zorgen over", zegt Johan Bruyneel bij THE MOVE. "Hij is gewoon zoveel beter dan zijn rivalen. Het maakt gewoon niet zoveel uit", stelt de voormalige ploegleider van Lance Armstrong.

Wil Vingegaard het groen winnen in de Vuelta?

In de derde etappe mengde Vingegaard zich wel opvallend bij de tussensprint. "Dacht hij dat er bonificatieseconden waren?" De eerste drie renners pakten seconden, Vingegaard werd pas vijfde bij de tussensprint.

"De enige andere uitleg is dat hij ook het puntenklassement wil winnen. Het kan gebeuren, dat gebeurt vaker in de Vuelta dan in andere grote rondes dat klassementsrenners ook de puntentrui winnen. Het is vroeg in de race, maar het kostte hem weinig energie."