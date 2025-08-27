José De Cauwer velt zijn oordeel over hoe erg Visma Axel Zingle zal missen in de ploegentijdrit

José De Cauwer velt zijn oordeel over hoe erg Visma Axel Zingle zal missen in de ploegentijdrit
Foto: © photonews

José De Cauwer blikt vooruit op de ploegentijdrit in de Ronde van Spanje en analyseert het verlies van Axel Zingle bij Visma Lease a Bike. Volgens hem is het gemis van deze renner een concreet nadeel voor het team, zeker gezien het profiel van het parcours.

De ploegentijdrit in deze editie van de Ronde van Spanje wordt vandaag gereden. De tijd van de vierde renner telt. Teams moeten tactisch omgaan met hun samenstelling en aflossingen.

José De Cauwer is alvast fan. “Ik kijk er geweldig naar uit”, laat hij bij Sporza weten. Doordat de ploegentijdrit pas op dag vijf plaatsvindt, is het niet vanzelfsprekend dat elk team nog voltallig aan de start verschijnt.

Lees ook... Visma zit met probleem voor ploegentijdrit in de Vuelta, maar Vingegaard lost één ding zelf op

Visma Lease a Bike ondervindt dit aan den lijve met het wegvallen van Axel Zingle na een stevige valpartij. Zingle wordt door de commentatoren omschreven als een renner die geschikt is voor het onderdeel.

“Een man minder is een man minder en een aflossing meer”, klinkt het. Volgens De Cauwer had Zingle een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

“Zingle leek iemand die een degelijke TTT had moeten kunnen rijden, want sprinters en klassieke types zijn goeie renners voor dit nummer”, gaat de co-commentator verder.

De afwezigheid van een renner als Zingle kan dus niet zomaar worden gecompenseerd door andere teamleden. Dat betekent automatisch dat iedereen meer kopbeurten zal moeten doen.

