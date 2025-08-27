Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat telkens het moeilijkste is

Mathieu van der Poel droomt van de wereldtitel in het mountainbiken. Zondag in het Franse Les Gets gaat hij nog een laatste keer testen.

De laatste wedstrijd van Mathieu van der Poel in het mountainbiken eindigde in mei op een mislukking. In Nove Mesto kwam hij in mei twee keer ten val in de eerste zes minuten, bij de tweede val liep Van der Poel een breukje op in de pols.

Toch deed dat Van der Poel niet van zijn plan afwijken om half september een doel te maken van het WK mountainbiken. Komende zondag in het Franse Les Gets neemt Van der Poel nog eens deel aan een wereldbeker.

Na de Tour trainde Van der Poel ook al enkele keren op de mountainbike. "Twijfels waren er niet, maar hij had toch weer een tijdje niet op de mountainbike gezeten en dat zullen we deze week inhalen", zegt Christophe Roodhooft bij HLN.

Van der Poel moet weer wennen aan de mountainbike

Vandaag (woensdag) vertrekt Van der Poel al naar Les Gets om daar elke dag op het parcours te kunnen rijden. En zo kan Van der Poel nog wat meer tijd op zijn mountainbike spenderen om aan de positie te wennen.

"Dat is voor mij de grootste aanpassing, de techniek komt vanzelf als ik vanaf woensdag elke dag op het parcours kan fietsen. In mei heb ik dat ook zo gedaan in de aanloop naar Nove Mesto, alleen hoop ik nu wel de finish te halen", zegt Van der Poel met een knipoog.