Nog meer afhakers voor WK in Rwanda: vijf toppers sturen hun kat

Het wereldkampioenschap in Rwanda wordt elke week meer en meer onthoofd. Ook bij de Verenigde Staten haken er enkele toppers af voor de strijd om de regenboogtrui.

Het lijstje met afhakers voor het wereldkampioenschap in Rwanda wordt elke week langer en langer. Mathieu van der Poel haakte al voor het seizoen af, de Nederlander focust zich op het WK mountainbiken.

De voorbije weken haakten ook Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Ben O'Connor en Florian Lipowitz af voor de strijd om de regenboogtrui. Bij de Belgen passen ook Maxim Van Gils en Tim Wellens.

Geen McNulty, Powless, Jorgenson en Kuss

Bij de Verenigde Staten haken ook enkele toppers af. Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), Neilson Powless (EF Education EasyPost), Matteo Jorgenson en Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) sturen hun kat.

Quinn Simmons (Lidl-Trek) en Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) zullen de kopmannen zijn bij de VS, verder zakken ook Will Barta (Movistar), Kevin Vermaerke (Picnic PostNL), Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) en Larry Warbasse (Tudor) af naar Rwanda.

Bij de vrouwen haakt olympisch kampioene Kirsten Faulkner af, Chloe Dygert en Ruth Edwards zullen wel van de partij zijn, zij zullen de wegrit en de tijdrit rijden. Bij de mannen rijden Barta en Sheffield de tijdrit.