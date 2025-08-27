Noor pakt nieuwe profzege: 75 procent van zijn overwinningen zijn Belgische koersen

Jonas Abrahamsen (UNO-X Mobility) heeft woensdag zijn vierde profzege geboekt tijdens de Muur Classic Geraardsbergen. Opvallend is dat drie van zijn vier overwinningen in België plaatsvonden.

De Muur Classic Geraardsbergen, een wedstrijd van categorie 1.1, werd gewonnen door Jonas Abrahamsen, die daarmee zijn derde overwinning van het seizoen behaalde. "Ik hou van de koersen in dit land", verklaarde de renner na afloop.

Drie keer prijs in België

Zijn eerste profzege, de Brussels Cycling Classic in 2023, ging eveneens over de Muur van Geraardsbergen. Volgens Abrahamsen ligt deze helling hem bijzonder goed.

Met deze overwinning komt het aandeel van Belgische zeges op 75 procent van zijn totale palmares. Naast de Brussels Cycling Classic en de Franco-Belge, voegt hij nu ook de Muur Classic Geraardsbergen toe aan zijn lijst.

Moeilijk seizoen

Ondanks zijn recente successen kende Abrahamsen een bewogen seizoen. Tijdens de voorjaarsklassiekers werd hij ziek, en in de Ronde van België liep hij een sleutelbeenbreuk op. "Het was niet altijd rozengeur en maneschijn," gaf hij toe.

Toch wist hij zich tijdig te herstellen voor deelname aan de Tour, waar hij een ritzege boekte. De overwinning in Geraardsbergen kwam er ondanks een moeizame start van de dag. "Vandaag voelde ik me aanvankelijk niet zo goed," aldus Abrahamsen. Tijdens de eerste beklimming van de Muur besloot hij zich toch in de strijd te mengen.