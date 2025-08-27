OFFICIEEL INEOS Grenadiers haalt nationale kampioen binnen

INEOS Grenadiers heeft officieel de Franse kampioen Dorian Godon aangetrokken. De 29-jarige renner tekent een driejarig contract en zal vanaf 2026 deel uitmaken van het Britse WorldTour-team.

Dorian Godon rijdt sinds 2017 op WorldTour-niveau en heeft zich ontwikkeld tot een allround renner met een sterk palmares. In juni 2025 veroverde hij de Franse titel op de weg in Les Herbiers. Daarnaast boekte hij overwinningen in onder meer de Brabantse Pijl en de Giro del Veneto in 2023, alsook tweemaal in Paris-Camembert en diverse etappezeges in zijn loopbaan.

Snelheid

Volgens Performance Director Dr. Scott Drawer beschikt hij over “de robuustheid om zware koersen te vormen en de snelheid om ze af te maken.” Zijn ervaring in eendaagse wedstrijden en etappekoersen maakt hem inzetbaar op uiteenlopende terreinen.

Vertrouwen en ambitie

De overstap naar INEOS Grenadiers betekent voor Godon een nieuwe fase in zijn carrière. “Het is een eer om te tekenen bij INEOS Grenadiers,” verklaart hij in een persmededeling van INEOS Grenadiers aan onze redactie.

“Een meerjarig contract is een teken van vertrouwen, en dat waardeer ik enorm. Dit voelt als het begin van een spannend nieuw hoofdstuk, en ik ben klaar om er het maximale uit te halen”, gaat de Fransman verder.

Nationale trui

Godon benadrukt zijn motivatie om zijn kampioenentrui te laten schitteren. “Ik wil het Franse kampioenstruitje – en de snor – laten stralen,” voegt hij toe met een knipoog. “De afgelopen maanden heb ik het team met kracht en eenheid zien koersen. Dat heeft me echt geïnspireerd.”

INEOS Grenadiers ziet in Godon een renner die direct kan bijdragen aan de ploegdoelstellingen. Drawer geeft aan dat Godons kwaliteiten het team tactisch versterken: “Zijn vermogen om chaotische finales te lezen, efficiënt te positioneren en af te ronden, biedt ons uitstekende opties in een breed scala aan wedstrijden”, besluit men.