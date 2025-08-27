Opsteker voor Almeida, maar hij komt net tekort: "Maakt niet uit wanneer dat moment er komt"

Op de vijfde dag van de Vuelta wist UAE Emirates XRG de ploegentijdrit te winnen. Ondanks deze knappe prestatie greep kopman João Almeida net naast de rode leiderstrui.

Tijdens de ploegentijdrit in de Vuelta toonde UAE Emirates XRG zich de sterkste formatie. De ploeg versloeg onder meer Visma Lease a Bike, waarmee het een belangrijke sportieve opsteker boekte.

Geslaagde tijdrit

João Almeida sprak na afloop van een geslaagde uitvoering: “We wisten voorafgaand dat we mee konden doen om de ritzege, maar er zijn een hoop goede ploegen hier aan de start dus we moesten ook realistisch zijn. Maar ik denk dat we het perfect hebben uitgevoerd”, klonk het achteraf.

De overwinning werd behaald met minimale tijdsverschillen. “Ik denk dat het een belangrijke overwinning is voor het teamgevoel. Het geeft ons vertrouwen, maar de verschillen waren klein dus het betekent niet heel veel.”

Rode leiderstrui

Toch had Almeida gehoopt om de rode leiderstrui over te nemen, maar die gaat naar Jonas Vingegaard van Team Visma. “Ik heb het rood nog nooit gedragen, dus het was mooi geweest om dat voor het eerst te kunnen doen. Maar het maakt eigenlijk niet uit wanneer dat moment is, we komen er weer een beetje dichterbij. We gaan er in ieder geval alles aan doen.”

Het plan van UAE werd perfect uitgevoerd. “Iedereen reed super sterk en we hadden zelfs wat positieve verrassingen. Op het einde zat iedereen op de limiet. Ik probeerde achterom te kijken waar mijn ploegmaats waren, want de tijd van de vierde renner telde vandaag. Gelukkig waren we samen, dus kon ik volle bak gaan.”