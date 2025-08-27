"Perfecte dag": Visma Lease a Bike rouwt helemaal niet om verloren leiderstrui

"Perfecte dag": Visma Lease a Bike rouwt helemaal niet om verloren leiderstrui
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Team Visma Lease a Bike heeft de leiderstrui in de Vuelta a España overgedragen aan David Gaudu, maar van teleurstelling is geen sprake. De ploeg spreekt van een "perfecte dag" en blikt tevreden terug op een gecontroleerde vierde etappe.

De vierde etappe van de Vuelta a España bracht het peloton van Susa naar Voiron over een afstand van 206 kilometer. Na drie gecategoriseerde beklimmingen volgde een lange afdaling en een vlakke aanloop naar de finish.

Leiderstrui kwijt

De ontsnapping van vijf renners werd vroeg geneutraliseerd, waarna de sprintersploegen het tempo bepaalden. Jonas Vingegaard, kopman van Team Visma Lease a Bike, eindigde veilig in het peloton, meer dan acht plaatsen achter David Gaudu, die daardoor de rode leiderstrui overnam.

Lees ook... Opvallende primeur voor Vingegaard in de Vuelta, maar dat lijkt hem niets te kunnen schelen

Ploegleider Jesper Mørkøv reageerde positief op het verloop van de dag. “Dit was een perfecte dag voor onze ploeg,” verklaarde hij in een persmededeling van de ploeg aan onze redactie.

“Jonas heeft de dag goed doorstaan. Een compliment voor de hele ploeg. Ze hebben uitstekend werk geleverd om onze kopman veilig aan de meet te brengen. Vooral het laatste deel van de etappe richting de finish was erg hectisch”, gaat hij verder.

Geen verlies, maar voorbereiding

Hoewel Vingegaard de leiderstrui overdraagt, blijft hij op exact dezelfde tijd als Gaudu in het algemeen klassement. De ploeg ziet het verlies van de trui dan ook niet als een tegenslag, maar als een strategische verschuiving. Vooral ook omdat Vingegaard weer in zijn eigen kledij kan rijden.

De ploegentijdrit van vandaag vormt de volgende uitdaging. In het Spaanse Figueres wacht een vlak parcours van ruim 24 kilometer.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Challenge by la Vuelta
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Verkeerde inschatting bij Visma Lease a Bike tijdens ploegentijdrit: dit liep er fout

Verkeerde inschatting bij Visma Lease a Bike tijdens ploegentijdrit: dit liep er fout

19:03
Allerstrafste statistiek bij Visma Lease a Bike: Beter dan Evenepoel, Pogacar én Merckx

Allerstrafste statistiek bij Visma Lease a Bike: Beter dan Evenepoel, Pogacar én Merckx

20:30
🎥 Ophef tijdens ploegentijdrit: demonstranten hinderen renners van Israel-Premier Tech

🎥 Ophef tijdens ploegentijdrit: demonstranten hinderen renners van Israel-Premier Tech

18:30
OFFICIEEL INEOS Grenadiers haalt nationale kampioen binnen

OFFICIEEL INEOS Grenadiers haalt nationale kampioen binnen

20:00
José De Cauwer velt zijn oordeel over hoe erg Visma Axel Zingle zal missen in de ploegentijdrit

José De Cauwer velt zijn oordeel over hoe erg Visma Axel Zingle zal missen in de ploegentijdrit

16:00
Noor pakt nieuwe profzege: 75 procent van zijn overwinningen zijn Belgische koersen

Noor pakt nieuwe profzege: 75 procent van zijn overwinningen zijn Belgische koersen

18:00
📷 Pauline Ferrand-Prévot legt uit waarom ze nu toch naar het WK gaat en hoofdprijs wil pakken

📷 Pauline Ferrand-Prévot legt uit waarom ze nu toch naar het WK gaat en hoofdprijs wil pakken

17:00
Opvallende primeur voor Vingegaard in de Vuelta, maar dat lijkt hem niets te kunnen schelen

Opvallende primeur voor Vingegaard in de Vuelta, maar dat lijkt hem niets te kunnen schelen

08:00
OFFICIEEL Gianni Vermeersch heeft een nieuwe werkgever gevonden

OFFICIEEL Gianni Vermeersch heeft een nieuwe werkgever gevonden

14:57
Nog meer afhakers voor WK in Rwanda: vijf toppers sturen hun kat

Nog meer afhakers voor WK in Rwanda: vijf toppers sturen hun kat

14:00
Belgische aanwinst van Soudal Quick-Step: "Niet de grootste fan van de Tour"

Belgische aanwinst van Soudal Quick-Step: "Niet de grootste fan van de Tour"

13:30
📷 Veel reiskilometers op de teller: Van Aert kiest voor opvallende uitvalsbasis deze week

📷 Veel reiskilometers op de teller: Van Aert kiest voor opvallende uitvalsbasis deze week

13:00
Van Aert is onder de indruk: Visma-Lease a Bike doet stevige onthulling over toptalent Brennan

Van Aert is onder de indruk: Visma-Lease a Bike doet stevige onthulling over toptalent Brennan

12:30
OFFICIEEL Quinten Hermans heeft een nieuwe ploeg gevonden voor de komende twee jaar

OFFICIEEL Quinten Hermans heeft een nieuwe ploeg gevonden voor de komende twee jaar

12:00
Terwijl Van Aert en co passen: Belg solliciteerde zelf bij Pauwels voor plekje op WK en/of EK

Terwijl Van Aert en co passen: Belg solliciteerde zelf bij Pauwels voor plekje op WK en/of EK

11:00
Meer uitleg over reden achter de fietsendiefstal bij Visma en daar weet Belgische renner alles van

Meer uitleg over reden achter de fietsendiefstal bij Visma en daar weet Belgische renner alles van

07:00
Bruyeel verklaart vreemde actie van Vingegaard in de Vuelta: "De enige mogelijke uitleg"

Bruyeel verklaart vreemde actie van Vingegaard in de Vuelta: "De enige mogelijke uitleg"

10:00
Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat telkens het moeilijkste is

Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat telkens het moeilijkste is

09:00
'Mag Ayuso toch vertrekken? UAE Team Emirates-XRG stelt belangrijke voorwaarde'

'Mag Ayuso toch vertrekken? UAE Team Emirates-XRG stelt belangrijke voorwaarde'

08:30
Soudal Quick-Step verliest al snel eerste renner in de Vuelta

Soudal Quick-Step verliest al snel eerste renner in de Vuelta

07:30
Veiling voor het goede doel: scoor nu een gesigneerde rode trui van Jasper Philipsen

Veiling voor het goede doel: scoor nu een gesigneerde rode trui van Jasper Philipsen

21:30
Jonas Vingegaard komt heel scherp uit de hoek over zijn forfait voor het WK in Rwanda

Jonas Vingegaard komt heel scherp uit de hoek over zijn forfait voor het WK in Rwanda

26/08
Jonas Vingegaard spreekt klare taal over behoud van rode leiderstrui in Vuelta

Jonas Vingegaard spreekt klare taal over behoud van rode leiderstrui in Vuelta

26/08
Visma zit met probleem voor ploegentijdrit in de Vuelta, maar Vingegaard lost één ding zelf op

Visma zit met probleem voor ploegentijdrit in de Vuelta, maar Vingegaard lost één ding zelf op

26/08
Ploegbaas van Lidl-Trek komt terug op fietsendiefstal bij Team Visma en wijst op oorzaak

Ploegbaas van Lidl-Trek komt terug op fietsendiefstal bij Team Visma en wijst op oorzaak

26/08
Jasper Philipsen legt uit wat er verkeerd liep in de sprint van vandaag in de Vuelta

Jasper Philipsen legt uit wat er verkeerd liep in de sprint van vandaag in de Vuelta

26/08
🎥 José De Cauwer maakt analyse van Jasper Philipsen die net naast nieuwe ritzege in Vuelta grijpt

🎥 José De Cauwer maakt analyse van Jasper Philipsen die net naast nieuwe ritzege in Vuelta grijpt

26/08
Girmay op weg naar UAE Team Emirates? Dan moet hij op deze twee zaken inleveren

Girmay op weg naar UAE Team Emirates? Dan moet hij op deze twee zaken inleveren

26/08
Waarom het laatste woord over vertrek van Derek Gee lang nog niet gezegd is

Waarom het laatste woord over vertrek van Derek Gee lang nog niet gezegd is

26/08
Winnaar in Vuelta denkt terug aan blunder van Wout van Aert

Winnaar in Vuelta denkt terug aan blunder van Wout van Aert

26/08
OFFICIEEL Stefan Kung heeft nieuwe ploeg gevonden en tekent meteen voor de komende drie jaar

OFFICIEEL Stefan Kung heeft nieuwe ploeg gevonden en tekent meteen voor de komende drie jaar

26/08
Na fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike: ploegleider van INEOS wijst voorstel af

Na fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike: ploegleider van INEOS wijst voorstel af

26/08
Vrouw van José De Cauwer doet boekje open over hoe diep ze financieel wel zaten

Vrouw van José De Cauwer doet boekje open over hoe diep ze financieel wel zaten

26/08
Visma Lease a Bike heeft nieuwe aanwinst beet voor WorldTour-ploeg

Visma Lease a Bike heeft nieuwe aanwinst beet voor WorldTour-ploeg

26/08
Na Tourzege: Pauline Ferrand-Prévot verrast iedereen met opvallende en onverwachte keuze

Na Tourzege: Pauline Ferrand-Prévot verrast iedereen met opvallende en onverwachte keuze

26/08
Terpstra en Vanmarcke bij Quick-Step: maar Lefevere is vooral heel positief over Tim Declercq

Terpstra en Vanmarcke bij Quick-Step: maar Lefevere is vooral heel positief over Tim Declercq

26/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jasper Philipsen Tadej Pogacar Jose De Cauwer Derek Gee Matteo Jorgenson Pauline Ferrand-Prévot Axel Zingle Steff Cras Remco Evenepoel Christoph Roodhooft Christian Knees Brandon McNulty Ramon Sinkeldam David Gaudu Neilson Powless Thijs Zonneveld Quinten Hermans

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved