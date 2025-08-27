"Perfecte dag": Visma Lease a Bike rouwt helemaal niet om verloren leiderstrui

Team Visma Lease a Bike heeft de leiderstrui in de Vuelta a España overgedragen aan David Gaudu, maar van teleurstelling is geen sprake. De ploeg spreekt van een "perfecte dag" en blikt tevreden terug op een gecontroleerde vierde etappe.

De vierde etappe van de Vuelta a España bracht het peloton van Susa naar Voiron over een afstand van 206 kilometer. Na drie gecategoriseerde beklimmingen volgde een lange afdaling en een vlakke aanloop naar de finish.

Leiderstrui kwijt

De ontsnapping van vijf renners werd vroeg geneutraliseerd, waarna de sprintersploegen het tempo bepaalden. Jonas Vingegaard, kopman van Team Visma Lease a Bike, eindigde veilig in het peloton, meer dan acht plaatsen achter David Gaudu, die daardoor de rode leiderstrui overnam.



Ploegleider Jesper Mørkøv reageerde positief op het verloop van de dag. “Dit was een perfecte dag voor onze ploeg,” verklaarde hij in een persmededeling van de ploeg aan onze redactie.

“Jonas heeft de dag goed doorstaan. Een compliment voor de hele ploeg. Ze hebben uitstekend werk geleverd om onze kopman veilig aan de meet te brengen. Vooral het laatste deel van de etappe richting de finish was erg hectisch”, gaat hij verder.

Geen verlies, maar voorbereiding

Hoewel Vingegaard de leiderstrui overdraagt, blijft hij op exact dezelfde tijd als Gaudu in het algemeen klassement. De ploeg ziet het verlies van de trui dan ook niet als een tegenslag, maar als een strategische verschuiving. Vooral ook omdat Vingegaard weer in zijn eigen kledij kan rijden.

De ploegentijdrit van vandaag vormt de volgende uitdaging. In het Spaanse Figueres wacht een vlak parcours van ruim 24 kilometer.