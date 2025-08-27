Soudal Quick-Step verliest al snel eerste renner in de Vuelta

Soudal Quick-Step moet verder in de Vuelta zonder Valentin Paret-Peintre. De Fransman moest er in de vierde etappe de brui aan geven.

De Vuelta is niet de Tour voor Valentin Paret-Peintre. De Fransman pakte in eigen land een prestigieuze ritzege op de Mont Ventoux en bezorgde Soudal Quick-Step zo een vierde ritzege in de Tour.

In de Vuelta was Paret-Peintre ook goed van start gegaan met een veertiende en een 25ste plaats in de tweede en de derde etappe, waardoor hij tiende stond in het klassement. Maar in de vierde etappe moest hij er de brui aan geven.

Paret-Peintre geeft ziek op in de Vuelta

Paret-Peintre is volgens Soudal Quick-Step ziek geworden en moest al snel lossen in de vierde etappe. De Fransman gaf dan ook op, net in de etappe die aankwam in zijn thuisland Frankrijk.

Soudal Quick-Step moet de rest van de Vuelta zo afwerken met zeven renners, maar heeft nog wel wat kwaliteit met onder meer Mikel Landa en Junior Lecerf. Die laatste staat tweede in het jongerenklassement.

Een sprinter heeft Soudal Quick-Step niet meegenomen naar de Vuelta, geen Merlier, Magnier of Hayter dus. Als de ploeg een resultaat wil behalen, dan zal het van de klimmers moeten komen, maar niet meer van Paret-Peintre dus.