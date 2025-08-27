Terwijl Van Aert en co passen: Belg solliciteerde zelf bij Pauwels voor plekje op WK en/of EK

De kampioenschappen komen dichterbij en voor bondscoach Serge Pauwels is het stilaan tijd om knopen door te hakken. Een Belg sollicteerde zelf bij de bondscoach voor een plekje.

Het wereldkampioenschap in Rwanda (21 tot 28 september) en het Europees kampioenschap in Frankrijk (1 tot 5 oktober) loeren om de hoek. De selecties van bondscoach Serge Pauwels zullen stilaan klaar moeten zijn.

Voor zowel het WK als het EK kan Pauwels op enkele renners geen rekening doen. Wout van Aert pastte voor beide kampioenschappen, Tim Wellens en Maxim Van Gils laten het WK in Rwanda dan weer schieten.

Cras wil naar het WK en/of EK

Steff Cras (TotalEnergies) solliciteerde dan weer zelf bij Pauwels voor een plekje op het WK en/of EK. "Ik hoop inderdaad op een selectie voor één van de kampioenschappen", zegt Cras bij Het Nieuwsblad.

Cras overlegde ook al met Pauwels en eerstdaags zal hij te horen krijgen of hij erbij zal zijn. "Veel zal afhangen van mijn conditie, ik denk eerder dat het voor mij het EK zal zijn", denkt Cras echter nu al.

Begin september maakt Pauwels zijn selecties voor het WK in Rwanda bekend. Remco Evenepoel zal uiteraard kopman zijn en zou al zeker de steun krijgen van Benoot, Campenaerts en Van Wilder tegen Pogacar.