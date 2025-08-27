Van Aert is onder de indruk: Visma-Lease a Bike doet stevige onthulling over toptalent Brennan

Matthew Brennan (20) is aan zijn eerste jaar bij de profs bezig, maar verbaast iedereen. En dat terwijl de Brit nog niet traint als een prof.

Dat Wout van Aert zich afgelopen week opofferde voor Matthew Brennan, dat zei al bijzonder veel. Van Aert zou normaal gezien altijd zelf kunnen sprinten voor de zege in de Ronde van Duitsland, maar deed toch de lead-out voor de jonge Brit.

Van Aert onder de indruk van Brennan

De 20-jarige Brennan maakte ook indruk op Van Aert. "Hij koerst en praat alsof hij dertig is. Je hebt nu al het gevoel dat hij nog weinig te leren heeft. Zijn sterkte is dat hij in alle situaties zo cool en kalm kan blijven", zei Van Aert bij HLN.



Brennan verbaasde al enkele keren dit seizoen. Hij won dit seizoen al elf keer bij de profs, waarvan vier keer in de WorldTour. Hij won twee ritten in Catalonië, een rit in Romandië en ook een rit in Polen.

Brennan kan nog veel stappen zetten

En het is niet dat Brennan zijn plafond al heeft bereikt, Visma-Lease a Bike weet dat er nog heel veel rek op de Brit zit. Brennan traint nog geen 25 uur per week. "Dat zou ook niet lukken, zijn lichaam zou dat niet aan kunnen", zegt Head of Development Robbert de Groot.

Er is ook nog een andere troefkaart die Visma-Lease a Bike achter de hand heeft. "Hij is nog nooit op hoogtestage geweest." En vooral daardoor worden renners veel beter, Brennan kan dus nog héél veel stappen zetten.