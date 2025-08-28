🎥 En hij wil nog meer: Tim Celen zorgt voor eerste Belgische gouden medaille op WK G-wielrennen

Op het wereldkampioenschap G-wielrennen in Ronse heeft Tim Celen voor de eerste Belgische gouden medaille gezorgd. In de tijdrit was hij in de T2-categorie de beste.

Van 28 tot 31 augustus vindt in Ronse het wereldkampioenschap G-wielrennen plaats. Op de eerste dag kwamen vier Belgen in actie. Jean-François Deberg moest in de H3-categorie tevreden zijn met plaats veertien.

Marvin Odent deed het een pak beter in diezelfde categorie, hij pakte het brons. Hij moest de Fransmannen Mathieu Bosredon en Johan Quaile laten voorgaan, zij waren zo'n minuut sneller dan de Belg.

Tim Celen pakt goud in de T2-tijdrit

In de T2-categorie was Tim Celen, die in 2022 als eens wereldkampioen tijdrijden was geworden een kandidaat voor de medailles. Hij moest de afgelopen twee jaar tevreden zijn met het zilver.

In eigen land wilde Celen beter doen en dat deed hij ook. Hij bezorgde België de eerste gouden medaille op het WK G-wielrennen, hij was twaalf seconden sneller dan de Duitser Maximilian Jäger

en twintig seconden sneller dan de Oostenrijker Wolfgang Steinbichler.

Zaterdag wil Celen ook goud pakken in de wegrit. "Dit geeft zeker moed om de wegrit, toch mijn sterke punt, aan te vatten. Dit goud geeft me alleen maar meer vertrouwen en dat was wat ik nodig had om zaterdag volledig te knallen", reageerde Celen achteraf bij Sporza.