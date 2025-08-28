Aanwinst van Quick-Step spaart kritiek niet op huidige ploeg: "Drie jaar zelf mogen uitzoeken"

Aanwinst van Quick-Step spaart kritiek niet op huidige ploeg: "Drie jaar zelf mogen uitzoeken"
Na drie seizoenen bij Team Total Energies maakt Steff Cras de overstap naar Soudal Quick-Step. De 29-jarige renner uit Geel blikt kritisch terug op zijn Franse periode en kijkt vooruit naar een toekomst waarin prestaties en begeleiding centraal staan.

Steff Cras stelt dat hij bij Team Total Energies grotendeels op zichzelf was aangewezen. “De voorbije drie seizoenen heb ik het vooral zelf mogen uitzoeken,” verklaart hij in Gazet van Antwerpen over het belang van performance bij zijn huidige ploeg.

Expertise

De renner verwacht dat dit bij Soudal Quick-Step fundamenteel anders zal zijn. Hij verwijst expliciet naar de opgebouwde expertise binnen The Wolfpack, met name rond kopman Remco Evenepoel.

De keuze voor Quick-Step is dan ook strategisch. Cras wil gebruikmaken van de wetenschappelijke en technische knowhow die de ploeg de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. “Uiteindelijk ben ik nog altijd maar 29: deze ploeg moet mij nog beter kunnen maken,” aldus Cras.

Winnende cultuur

Naast persoonlijke ontwikkeling streeft Cras ook naar concrete resultaten. Zijn ritzege in de Ronde van Asturië heeft hem vertrouwen gegeven. “Ooit wil ik een etappe in een grote ronde winnen en dat moet bij deze ploeg kunnen,” klinkt het ambitieus.

De komende seizoenen wil Cras zich profileren als renner met eigen ambities. “Bij Soudal Quick-Step draait veel rond winnen. En dat wil ik de komende jaren zelf ook doen, die ambitie heb ik nog,” benadrukt hij.

