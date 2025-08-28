Duidelijke signalen bij Jasper Philipsen? "Hij gaat de Vuelta niet uitrijden"

Jasper Philipsen stoomde zich na zijn zware valpartij in de Tour snel klaar voor de Vuelta. Hij sloeg in de eerste etappe toe, maar zal hij de Spaanse grote ronde uitrijden?

Voor Jasper Philipsen begonnen de Tour én de Vuelta bijzonder goed. Hij won meteen de eerste etappe en pakte ook de leiderstrui. Die verloor hij telkens wel op dag twee, maar hij had wel de groene trui nog.

In de Tour liep het snel mis voor Philipsen, bij een tussensprint kwam hij in de derde etappe bijzonder zwaar ten val. In de groene trui brak Philipsen zijn sleutelbeen en enkele ribben en moest hij de Tour verlaten.



Rijdt Philipsen de Vuelta uit?

Philipsen raakte dus wel op tijd fit voor de Vuelta en hij nam al een stevige bonus in het puntenklassement door de eerste etappe te winnen, maar Philipsen mengde zich nog geen enkele keer in de tussensprint. Hij staat wel derde op drie punten van leider Pedersen.

"Hij heeft de groene trui al uit zijn hoofd gezet", zegt Patrick Broe, Head of Strategy bij Visma-Lease a Bike, bij Lanterne Rouge Cycling Podcast. "Volgens mij gaat hij opgeven in de Vuelta op de eerste rustdag."

"Hij kan onder meer SUPER 8 Classic (20 september) en Parijs-Tours (12 oktober) nog rijden dit jaar." De Vuelta eindigt op 14 september, maar na de vlakke achtste etappe op zaterdag is het wellicht wachten tot rit 19 op een nieuwe kans voor de sprinters.