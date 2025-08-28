Einde carrière? Chris Froome loopt meerdere breuken op bij aanrijding op training

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome is op training aangereden door een auto. De 40-jarige Brit werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

De Franse sportkrant L'Equipe meldde dat Chris Froome woensdag op training aangereden is door een auto in de buurt van Saint-Raphaël. De viervoudige Tourwinnaar werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Israel-Premier Tech kwam donderdag een update over Froome. De Brit liep bij de aanrijding een klaplong, vijf gebroken ribben en een gebroken lendenwervel op, voor dat laatste moet Froome ook onder het mes.

Einde carrière voor Froome?

Voor de 40-jarige Froome zou dit wel het einde van zijn carrière kunnen betekenen. Zijn contract bij Israel Premier-Tech loopt na vijf jaar af en de kans is bijzonder klein dat Froome ergens nog een nieuw contract kan tekenen.

Na een zware valpartij tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné in 2019 geraakte Froome nooit meer op zijn oude niveau. Bij die val liep Froome breuken op aan zijn dijbeen, heup, elleboog, ribben en nek.

Ondanks zijn zware valpartij en revalidatie ondertekende Froome eind 2020 een lucratieve deal van vijf jaar bij Israel Premier-Tech. In 2022 werd hij in de Tour eens derde in een etappe met aankomst op Alpe d'Huez, maar verder reed Froome vooral anoniem mee in het peloton.