Heel beperkte selectie voor WK mountainbike: zelfs Belgisch kampioene gaat niet mee

Voor het wereldkampioenschap mountainbike in Valais, Zwitserland, heeft bondscoach Jeff Luyten een opvallend kleine Belgische selectie samengesteld. Slechts twee eliterenners maken deel uit van de ploeg en geen enkele vrouwelijke atleet werd opgenomen.

De Belgische elitekern voor het WK mountainbike bestaat uit Pierre de Froidmont, huidig nationaal kampioen, en Jens Schuermans. Net als bij het recente EK blijft de selectie beperkt tot deze twee mannelijke renners.

Opvallend is de afwezigheid van vrouwelijke elite-atleten. Olympisch renster Emeline Detilleux kampt met ernstige vermoeidheidsklachten en is daardoor niet inzetbaar. Belgisch kampioene Alicia Franck neemt dit seizoen geen deel aan internationale mountainbikewedstrijden. Hierdoor blijft België zonder vrouwelijke vertegenwoordiging in de elitecategorie.

Geen meisjes in jeugdselectie

Ook in de jeugdcategorie is er geen vrouwelijke deelname. De selectie bestaat uit vier mannelijke renners: junioren Adrien Anciaux, Ryan Laenen en Jari Van Lee, en belofte Antoine Jamin.

De afwezigheid van meisjes in zowel de elite- als jeugdselectie roept vragen op over de breedte van het Belgische mountainbikeprogramma voor vrouwen. Het ontbreken van geschikte kandidaten of beschikbare rensters lijkt een structureel probleem te zijn dat verdere aandacht vereist.

Voorbereiding op WK en wereldbekermanche

Het WK mountainbike vindt plaats van maandag 8 tot en met zondag 14 september in Valais. In aanloop naar dit kampioenschap nemen de geselecteerde renners nog deel aan de wereldbekermanche in Les Gets, Frankrijk.

