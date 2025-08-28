In een zwart gat zal hij niet vallen: Pieter Serry verklapt wat hem wacht bij (verplicht) wielerpensioen

Pieter Serry heeft geen nieuwe contract meer gekregen bij Soudal Quick-Step. De 36-jarige renner zal wel niet in een zwart gat vallen.

Na dertien jaar bij Soudal Quick-Step is er in 2026 geen plaats meer voor Pieter Serry. De ouderdomsdeken van The Wolfpack, die in november 37 wordt, kreeg dat nieuws eind april van CEO Jurgen Foré.

Voor Serry toch even schrikken, want de trainers van Soudal Quick-Step zeiden hem afgelopen winter dat hij nog jaren meekan. Volgens Serry heeft Foré schrik voor het jaar te veel, maar daar is hij het niet helemaal mee eens.



Lees ook... Renner van Soudal Quick-Step niet akkoord met uitleg van Foré waarom hij geen nieuw contract krijgt

Serry nam boerderij van zijn ouders over

Een afscheid als renner dringt zich nu wellicht op, maar Serry denkt ook aan zijn familie. Hij wil meer tijd maken voor zijn vrouw, zijn zoon van zeven jaar en dochter van vier jaar. En ook op werkvlak zal Serry niet in een zwart gat vallen.

"Vorig jaar hebben mijn vrouw en ik ook de boerderij van mijn ouders overgenomen: we hebben 30.000 kippen, een paar stieren en wat akkerbouw, maïs en patatten" zegt Serry bij Het Nieuwsblad.

Voorlopig doen zijn vrouw en zijn vader dat werk nog, maar Serry zou volgend jaar mee kunnen helpen. Wat de toekomst brengt, en of dat nog in het peloton zal zijn, dat weet Serry oprecht nog niet.