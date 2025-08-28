Renner van Soudal Quick-Step niet akkoord met uitleg van Foré waarom hij geen nieuw contract krijgt

Na dertien seizoenen bij Soudal Quick-Step kreeg Pieter Serry te horen dat hij niet langer deel uitmaakt van de toekomstplannen van het team. De beslissing, toegelicht door CEO Jurgen Foré, wordt door de renner met gemengde gevoelens onthaald.

Tijdens de voorjaarsklassiekers kreeg Serry van Foré te horen dat zijn contract niet verlengd zou worden. “Jurgen was bang voor het jaar te veel. En natuurlijk heeft hij ergens een punt: ik word in november 37 jaar. En toch moest ik twee keer slikken toen ik het hoorde”, aldus Serry bij Het Nieuwsblad.

De renner stelt zich vragen bij de manier waarop de beslissing tot stand kwam en of zijn rol binnen het team voldoende werd begrepen. Serry wijst erop dat hij zich dit seizoen moeilijk heeft kunnen tonen.

Gezondheidsargumenten

Volgens Foré speelden gezondheidsredenen mee in de beslissing. Serry erkent dat zijn lichaam veel heeft doorstaan, maar benadrukt zijn herstelvermogen. “Ik heb een heat stroke gehad in 2013, in 2015 heb ik twee keer mijn sleutelbeen én een nekwervel gebroken”, gaat hij verder.

“Vorig jaar ben ik op training aangereden door een auto en had ik last van dubbel zicht. Maar ik ben van al die blessures altijd 100 procent hersteld.” Hij wijst erop dat hij geen chronische klachten heeft en zich fysiek nog steeds sterk voelt.

Nieuwe ploeg

Wat de toekomst betreft, houdt Serry alle opties open. Hij sluit een nieuw engagement niet uit, maar stelt duidelijke voorwaarden. “Maar ik ga zeker niet schooien. Ik heb dertien jaar voor Quick-Step gereden, dan ben je veel gewoon.”

Hij blijft bereid om risico’s te nemen, maar niet zonder perspectief. “Niet als dat ergens voor een minimumcontract is of voor een kopman van wie je weet dat hij niet kan winnen”, besluit hij.