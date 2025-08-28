Israel-Premier Tech komt met reactie nadat ploeg gehinderd wordt door demonstranten

Tijdens de ploegentijdrit in de Vuelta werd Israel-Premier Tech geconfronteerd met een protestactie op het parcours. De ploeg reageerde met een formeel statement waarin zij het recht op vrije meningsuiting erkent, maar de veiligheidssituatie scherp veroordeelt.

Woensdag werd de formatie van Israel-Premier Tech gehinderd door demonstranten die het parcours van de ploegentijdrit van de Vuelta tijdelijk blokkeerden. De actie vond plaats aan het begin van hun tijdrit, waardoor de renners genoodzaakt waren hun tempo te onderbreken.

Respect

Demonstranten uitten hun standpunt met een spandoek en Palestijnse vlaggen. Na een kort oponthoud kon de ploeg de rit hervatten, maar de organisatie toonde zich duidelijk ontstemd over het voorval.

In een officiële verklaring benadrukte Israel-Premier Tech het belang van fundamentele rechten: “We respecteren de vrijheid van meningsuiting van iedereen. Dat bevat ook het recht om vreedzaam te protesteren”, klinkt het.

Tegelijkertijd uitte de ploeg ernstige zorgen over de manier waarop het protest werd uitgevoerd. “Maar we veroordelen met klem de gevaarlijke acties tijdens deze etappe. Die hebben niet alleen de veiligheid van onze renners en stafleden in gevaar gebracht, maar ook de veiligheid van de actievoerders zelf.”

Veiligheid

De ploeg onderstreepte dat veiligheid een prioriteit blijft. “We zullen blijven samenwerken met organisatoren en relevante autoriteiten om onze veiligheid in deze Vuelta en andere koersen te waarborgen.” Daarbij werd ook het sportieve aspect benadrukt. “Zo willen we verzekeren dat geen enkele actie onze veiligheid of ons recht om te koersen zal beïnvloeden.”

De organisatie van de Vuelta wordt door het incident geconfronteerd met vragen over de beveiliging van het parcours. Het feit dat demonstranten toegang konden krijgen tot een cruciaal deel van de route roept vragen op over de preventieve maatregelen.

Tijd aangepast

De wedstrijdjury paste achteraf de tijd van Israel-Premier Tech aan. Eerst waren ze geëindigd als negentiende op 54 seconden van de winnaar. Achteraf werd dat veertiende, op 39 seconden.

“Vanwege het exceptionele incident dat het normale verloop van de rit belemmerde, heeft de voorzitter van de wedstrijdcommissie – na overleg met de organisator – de sportieve beslissing genomen om de tijdsverschillen aan te houden ten tijde van het incident. Israel-Premier Tech krijgt daardoor de eindtijd van 26 minuten, vijf seconden en 82 honderdsten”, klonk het achteraf.