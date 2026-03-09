Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

Vijf jaar geleden hebben Wout van Aert en Mathieu van der Poel een belangrijke les geleerd. De inhoud hiervan is nu ook bij Filippo Ganna doorgedrongen.

Op de persconferentie voorafgaand aan Tirreno-Adriatico heeft Filippo Ganna, de nummer 2 van vorig jaar, duidelijke taal gesproken. Wie verwacht dat hij kost wat kost een plaatsje hoger wil eindigen, heeft het niet helemaal bij het juiste eind. De INEOS-renner heeft zich ingeprent hoe de edities die hij meemaakte zijn verlopen.

"Ik herinner mij een koude editie van drie jaar geleden, waarin bijna iedereen ziek werd. Toen stond ik een week later helemaal kapot aan de start van Milaan-Sanremo", zei Ganna volgens diverse media. Dat is niet bepaald de bedoeling, want La Primavera is ook een belangrijk doel voor Ganna. In 2025 finishte hij ook in Sanremo als tweede.

Ganna wil frisser naar klassiekers gaan

Het is dan ook de betrachting van Ganna om goed uit de Tirreno-Adriatico te komen, met het oog op Milaan-Sanremo. "Nu probeer ik met iets frissere benen die klassiekers aan te vatten." De Tirreno rijden betekent niet automatisch dat je beter wordt. "We gaan hier op zoek naar extra procentjes. Soms vind je die, maar soms verlies je die."

Dit zou ook een waarschuwing kunnen zijn voor renners als Van Aert en Van der Poel om zichzelf niet voorbij te rijden in de Tirreno. Die les hebben zij echter al geleerd in 2021. Het was een fantastische editie, want Van Aert en Van der Poel kuisten hun tenen uit om tegen Pogacar en toen nog een Alaphilippe in vorm te kunnen strijden.

Van Aert en Van der Poel niet meer elke dag voluit

Van Aert won toen zelfs tweede in het klassement. Hij won dat jaar geen Monument, maar Van der Poel ook niet. Ze gaven daarna toe dat ze de inspanningen uit de Tirreno lang met zich meesleepten. Sindsdien maken ze van de Tirreno een minder groot doel. Dat neemt niet weg dat ze bepaalde ritten kunnen uitkiezen.