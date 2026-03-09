Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vijf jaar geleden hebben Wout van Aert en Mathieu van der Poel een belangrijke les geleerd. De inhoud hiervan is nu ook bij Filippo Ganna doorgedrongen.

Op de persconferentie voorafgaand aan Tirreno-Adriatico heeft Filippo Ganna, de nummer 2 van vorig jaar, duidelijke taal gesproken. Wie verwacht dat hij kost wat kost een plaatsje hoger wil eindigen, heeft het niet helemaal bij het juiste eind. De INEOS-renner heeft zich ingeprent hoe de edities die hij meemaakte zijn verlopen.

"Ik herinner mij een koude editie van drie jaar geleden, waarin bijna iedereen ziek werd. Toen stond ik een week later helemaal kapot aan de start van Milaan-Sanremo", zei Ganna volgens diverse media. Dat is niet bepaald de bedoeling, want La Primavera is ook een belangrijk doel voor Ganna. In 2025 finishte hij ook in Sanremo als tweede.

Ganna wil frisser naar klassiekers gaan

Het is dan ook de betrachting van Ganna om goed uit de Tirreno-Adriatico te komen, met het oog op Milaan-Sanremo. "Nu probeer ik met iets frissere benen die klassiekers aan te vatten." De Tirreno rijden betekent niet automatisch dat je beter wordt. "We gaan hier op zoek naar extra procentjes. Soms vind je die, maar soms verlies je die."

Dit zou ook een waarschuwing kunnen zijn voor renners als Van Aert en Van der Poel om zichzelf niet voorbij te rijden in de Tirreno. Die les hebben zij echter al geleerd in 2021. Het was een fantastische editie, want Van Aert en Van der Poel kuisten hun tenen uit om tegen Pogacar en toen nog een Alaphilippe in vorm te kunnen strijden.

Van Aert en Van der Poel niet meer elke dag voluit

Lees ook... Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"
Van Aert won toen zelfs tweede in het klassement. Hij won dat jaar geen Monument, maar Van der Poel ook niet. Ze gaven daarna toe dat ze de inspanningen uit de Tirreno lang met zich meesleepten. Sindsdien maken ze van de Tirreno een minder groot doel. Dat neemt niet weg dat ze bepaalde ritten kunnen uitkiezen.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tirreno - Adriatico
Filippo Ganna
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert

Meer nieuws

Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

17:28
"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

19:00
Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

14:00
"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

12:30
Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner

Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner

18:30
Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"

Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"

17:00
Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

16:30
"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

12:00
Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

15:00
Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

13:30
📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

13:00
Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

07:00
"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

11:00
"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

10:00
Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

09:00
Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

08:30
'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

08:00
Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

07:30
Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

21:30
De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

08/03
Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

08/03
Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

08/03
De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

20:30
Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

08/03
Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

20:00
Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

08/03
De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

08/03
Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

08/03
De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

08/03
Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

08/03
Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

08/03
Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

08/03
In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

08/03
De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

08/03
De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

08/03
Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

07/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Lotte Kopecky Victor Campenaerts Jan Bakelants Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Patrick Lefevere Van Eetvelt Lennert Filippo Ganna Johan Bruyneel Thijs Zonneveld Thomas De Gendt Cian Uijtdebroeks Primoz Roglic Fabian Cancellara David Van Der Poel Dylan Van Baarle

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved