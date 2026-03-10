Klaar voor eerste strijd met Van der Poel: Van Aert spreekt met veel vertrouwen

Klaar voor eerste strijd met Van der Poel: Van Aert spreekt met veel vertrouwen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Drie dagen na de Strade Bianche mag Wout van Aert zich opnieuw uitleven op gravel. In Tirreno-Adriatico ligt in de laatste kilometers nog een pittige onverharde strook.

De Strade Bianche telde nog meer dan 60 kilometer gravel, in Tirreno-Adriatico wordt dat beperkt tot amper 5,3 kilometer. Maar omdat die strook in de laatste zeven kilometer ligt en ook hoogtemeters bevat, wordt het bijzonder interessant. 

Daarom dat Wout van Aert een snipperdag nam tijdens de openingstijdrit en zich volledig focuste op de tweede etappe. Van Aert ging de etappe vorige week ook al eens verkennen, dat is veelzeggend. 

Van Aert kijkt uit naar gravelrit in Tirreno-Adriatico

"Ik kijk er echt naar uit. Maar het gaat wel pittig zijn. Zeker de eerste kilometer op het gravel gaat stevig bergop, maar ook daarna gaat het nooit meer echt naar beneden tot de finish", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad. 

Na de gravelstrook loopt de laatste 1,2 kilometer naar aankomstplaats San Gimignano gemiddeld ook nog 7,1% omhoog. Van Aert weet ook dat die slotkilometer bijzonder lastig wordt, maar wil meedoen voor de zege. 

Strijd met Van der Poel?

Lees ook... De Cauwer beseft het door connectie met moeders Wout en Mathieu: "Je wil niet weten hoeveel pijn dat doet"
"Ik denk wel dat ik me ga kunnen mengen, ja. Of dat is toch de bedoeling, want ik zal niet de enige zijn." Volgt er straks een eerste clash dit jaar met Mathieu van der Poel? 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Ouderwetse strijd verwacht: Van der Poel laat van zich horen over duel met Van Aert

Ouderwetse strijd verwacht: Van der Poel laat van zich horen over duel met Van Aert

11:30
Geen klassiekers door hernia: Benoot geeft update over blessure en deelname aan de Tour

Geen klassiekers door hernia: Benoot geeft update over blessure en deelname aan de Tour

11:00
De Cauwer beseft het door connectie met moeders Wout en Mathieu: "Je wil niet weten hoeveel pijn dat doet"

De Cauwer beseft het door connectie met moeders Wout en Mathieu: "Je wil niet weten hoeveel pijn dat doet"

07:00
Opnieuw tegenslag: Lotto-Intermarché heeft slecht nieuws over Van Eetvelt

Opnieuw tegenslag: Lotto-Intermarché heeft slecht nieuws over Van Eetvelt

09:30
Waanzinnige cijfers: Naesen onthult monsterlijke wattages tijdens aanval Pogacar

Waanzinnige cijfers: Naesen onthult monsterlijke wattages tijdens aanval Pogacar

09:00
Doet Van der Poel mee in de strijd met Van Aert en co? Roodhooft is klaar en duidelijk

Doet Van der Poel mee in de strijd met Van Aert en co? Roodhooft is klaar en duidelijk

08:30
🎥 Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) krijgt stevige boete in Tirreno-Adriatico na vreemd gebaar

🎥 Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) krijgt stevige boete in Tirreno-Adriatico na vreemd gebaar

07:30
Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

14:00
Stuyven geniet duidelijk van één zaak bij Soudal Quick-Step na erg vervelende ziekte

Stuyven geniet duidelijk van één zaak bij Soudal Quick-Step na erg vervelende ziekte

21:30
"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

12:30
Van der Poel komt met één belofte voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel komt met één belofte voor de Ronde van Vlaanderen

20:30
Geruchtenmolen op volle toeren: UAE wil na Pogacar ook Seixas en INEOS weldra terug supermacht

Geruchtenmolen op volle toeren: UAE wil na Pogacar ook Seixas en INEOS weldra terug supermacht

20:00
Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

17:28
"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

19:00
Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner

Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner

18:30
Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

15:30
Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"

Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"

17:00
Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

16:30
Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

15:00
Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

13:30
📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

13:00
"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

12:00
"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

09/03
"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

09/03
Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

09/03
Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

09/03
'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

09/03
Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

09/03
Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

09/03
Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

08/03
Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

08/03
De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

08/03
Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

08/03
Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

08/03
De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

08/03
Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

08/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jose De Cauwer Jan Bakelants Van Eetvelt Lennert Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky Remco Evenepoel Victor Campenaerts Johan Bruyneel Filippo Ganna Thijs Zonneveld Thomas De Gendt Oliver Naesen Primoz Roglic Tibor Del Grosso David Van Der Poel Dylan Van Baarle Ine Beyen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved