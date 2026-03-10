Klaar voor eerste strijd met Van der Poel: Van Aert spreekt met veel vertrouwen

Drie dagen na de Strade Bianche mag Wout van Aert zich opnieuw uitleven op gravel. In Tirreno-Adriatico ligt in de laatste kilometers nog een pittige onverharde strook.

De Strade Bianche telde nog meer dan 60 kilometer gravel, in Tirreno-Adriatico wordt dat beperkt tot amper 5,3 kilometer. Maar omdat die strook in de laatste zeven kilometer ligt en ook hoogtemeters bevat, wordt het bijzonder interessant.

Daarom dat Wout van Aert een snipperdag nam tijdens de openingstijdrit en zich volledig focuste op de tweede etappe. Van Aert ging de etappe vorige week ook al eens verkennen, dat is veelzeggend.

Van Aert kijkt uit naar gravelrit in Tirreno-Adriatico

"Ik kijk er echt naar uit. Maar het gaat wel pittig zijn. Zeker de eerste kilometer op het gravel gaat stevig bergop, maar ook daarna gaat het nooit meer echt naar beneden tot de finish", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Na de gravelstrook loopt de laatste 1,2 kilometer naar aankomstplaats San Gimignano gemiddeld ook nog 7,1% omhoog. Van Aert weet ook dat die slotkilometer bijzonder lastig wordt, maar wil meedoen voor de zege.

Strijd met Van der Poel?

"Ik denk wel dat ik me ga kunnen mengen, ja. Of dat is toch de bedoeling, want ik zal niet de enige zijn." Volgt er straks een eerste clash dit jaar met Mathieu van der Poel?