Geruchtenmolen op volle toeren: UAE wil na Pogacar ook Seixas en INEOS weldra terug supermacht
Hij heeft nog een o zo jong gezichtje en toch kan Paul Seixas rekenen op interesse van UAE, de ploeg van Tadej Pogacar. Dat is alleszins wat de geruchtenmolen heeft opgevangen. Voorts doet er nog een opvallend verhaal de ronde: de financiële slagkracht van INEOS zou weer toenemen.

De onderhandelingen van Seixas met zijn huidige ploeg Decathlon CMA CGM over een contractverlenging zijn stopgezet. UAE Team Emirates-XRG heeft dan weer interesse om het nieuwe wonderkind van het wielrennen in te lijven. Dat is eerder gemeld door Het Laatste Nieuws en inmiddels ook bevestigd door WielerFlits. Er lijkt dus wel iets van aan.

Voor de goede orde: Seixas heeft nog een lopend contract bij Decathlon tot op het einde van 2027. Als het tot een transfer naar UAE zou komen, zou er dus eerste een akkoord gevonden moeten worden met zijn huidige ploeg. Enigszins zoals bij de overstap van Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

Seixas concurrent of opvolger Pogacar?

Met al wat hij reeds laten zien heeft zou de 19-jarige Seixas op termijn misschien wel de uitdager kunnen worden van Pogacar. Bij UAE zien ze de nummer 2 uit de Strade Bianche van afgelopen zaterdag dan weer eerder als de opvolger van Pogacar. De entourage van Seixas kan dit ook gebruiken om betere voorwaarden af te dwingen bij Decathlon.

Het zijn in elk geval allebei superploegen, formaties met een enorme financiële middelen om aan de top van het wielrennen te blijven. INEOS Grenadiers kreeg vroeger ook die stempel op zich gekleefd. Het is nog altijd een grote ploeg, maar de beste jaren dateren toch al van enkele seizoenen geleden. Misschien verandert dat binnenkort wel.

Financiële versterking voor INEOS


Volgens Cyclingnews heeft INEOS immers met een Deens softwaremerk een nieuwe sponsor binnengehaald. De overeenkomst zou 20 miljoen euro per jaar waard zijn. Hierdoor zou INEOS het budget drastisch naar omhoog kunnen trekken en weer grotere ambities kunnen koesteren voor de Tour de France. 

