Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

Welke voorjaarskoersen gaat Mad Pedersen kunnen rijden? Een update van de Deen zelf zou ons wat wijzer moeten maken.

Een valpartij vroeg in het seizoen stelde Pedersen voor een race tegen de klok. HIj hoopt in de klassiekers zijn comeback te maken, maar het is goed mogelijk dat hij minstens een aantal klassiekers moet missen. Zijn eerdere verklaringen hierover waren aan de voorzichtige kant. Wel is hij al opnieuw gespot tijdens zijn trainingen.

Het nieuws over hem is dus gemengd. Het was uitkijken naar de volgende keer dat Pedersen het over zijn revalidatie ging hebben. Dat is gebeurd in een nieuwe aflevering van zijn podcast Lang Distance. Hij vreest dat hij Milaan-Sanremo niet zal halen. "Het wordt heel moeilijk. Zelfs de E3 halen zal nog lastig zijn", denkt Pedersen.

Gecompliceerde polsbreuk bij Pedersen

Milaan-Sanremo gaat door op 21 maart en de E3 Saxo Classic wordt op 27 maart verreden. Pedersen benadrukt dat hij wel ernstige kwetsuren heeft opgelopen. "Het is nog steeds een gecompliceerde breuk en de botten in de hand zijn nog niet genezen. Ik heb een spalk gekregen maar alleen om alles op zijn plaats te houden."

Nu moet zijn pols nog verder kunnen genezen en daar is tijd voor nodig. "Het sleutelbeen is ook nog niet genezen. Het is dus nog niet veilig om weer aan wielrennen te doen en vele uren op de weg door te brengen. We blijven eraan werken en proberen te kijken of het lukt. We geloven erin tot het einde, maar niets is nog zeker", aldus Pedersen.

Pedersen heeft pijnvrije trainingen nodig


Het is dus niet omdat hij al buiten met de fiets heeft gereden dat hij ook weer kan trainen zoals hij dat nodig acht. Alleen pijnvrije trainingssessies kunnen de sterkhouder van Lidl-Trek echt weer klaarstomen voor het klassieke voorjaar. 

