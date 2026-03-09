Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"
Foto: © photonews

Vanaf vandaag zijn er weer twee belangrijke rittenkoersen aan de gang. Een dag na Parijs-Nice is ook de Tirreno-Adriatico van start gegaan. Hieronder kunt u lezen de ontwikkelingen van de dag lezen.

Parijs-Nice

Door het terugwaaien van Sütterlin waren Pedersen, Le Berre en Vercher de vluchters die lange tijd voorop reden. Voor Pedersen was dat uiteraard geen toeval. De Deen van Soudal Quick-Step was reeds in het bezit van de bergtrui. Door opnieuw mee te gaan in de ontsnapping, verzekerde hij zich voor de tweede dag op rij van die trui.

Nog voor de tussensprint werden de vluchters gegrepen, waardoor er bonificatieseconden voor het grijpen lagen. Belangrijk met het oog op het klassement. Na zijn tweede plek in de rituitslag van gisteren zette Vito Braet die tussensprint naar zijn hand. Klassementsman Ayuso pakte ook vier seconden en leider Lamperti werd derde in de tussensprint.

Na onder andere een val van De Vylder was het dan nog de vraag wie de sprint aan de finish zou winnen. Hoole probeerde die te ontlopen, maar werd in de slotkilometer gegrepen. Braet zat ondertussen te ver. Kanter spurtte verrassend naar winst en kon het zelf niet geloven. Stuyven werd derde. Lamperti kwam voor Braet over de meet en behoudt dus de leiderstrui. Geen gele trui voor Braet.

Tirreno-Adriatico

Lees ook... Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

De Tirreno is begonnen met een individuele tijdrit van 11,5 kilometer in en rond Lido di Camaiore en dan zijn de ogen gericht op Ganna. De Italiaanse tijdritkampioen won immers al de openingstijdrit in 2022, 2023 en 2025. Dat kunstje herhaalde hij nog eens met verve. Op korte afstand werden er toch vrij aanzienlijke verschillen gerealiseerd. 

Bij INEOS waren ze wel gebrand op een sterke collectieve prestatie. De ploeg heeft drie renners in de top vier, met Arensman en Sheffield op plaatsen 2 en 4. Ganna was nog 22 seconden sneller dan Arensman. "Van der Poel is de topfavoriet voor morgen, maar ik hoop stiekem op een mooi duel met Van Aert", blikte Eurosport-commentator Karsten Kroon al vooruit naar de tweede rit met gravel in de finale. 

