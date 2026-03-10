De Cauwer beseft het door connectie met moeders Wout en Mathieu: "Je wil niet weten hoeveel pijn dat doet"

Het is te hopen dat het gedrag van de fans meevalt als straks Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich weer smijten in het klassieke voorjaar. José De Cauwer beseft alvast het belang hiervan.

Het is een thema dat een paar weken geleden aan bod kwam toen De Cauwer te gast was in De Afspraak. De Belgische bond had ook net een oproep gedaan om op correcte wijze te supporten. In de Omloop is het meegevallen, maar dat was natuurlijk maar één koers. Wat gaat het straks geven in pakweg de Ronde van Vlaanderen?

De Cauwer gaf in het duidingsprogramma aan dat wangedrag van fans hard aankomt bij de omgeving van de betrokken renner. "Ik ken een paar mama's van goeie renners. Van een Mathieu van der Poel, van een Wout van Aert. Je wil niet weten hoeveel pijn dat doet." Ouders en partners leven hard mee en doen er ook opofferingen voor.

Anekdote van De Cauwer

Het noopt De Cauwer tot het vertellen van een anekdote. "Ik heb ooit iets heel straf meegemaakt. Ik ging naar de Axel Merckx kijken, de zoon van Eddy Merckx. Dat was nog bij de nieuwelingen. We reden Luik-Bastenaken-Luik met Eddy Merckx-fietsen en een dag voordien gingen we ergens in Luik kijken naar Axel. Axel werd vierde of vijfde."

Een reactie na de koers stootte De Cauwer tegen de borst. "De vader van de renner die gewonnen had liep aan de overkant van de straat en riep naar Eddy Merckx: "Dat is wat anders dan uw zoon, hè". Ik dacht: waar haal je het uit? Ik hoop dat die man nog leeft en denkt: "Wat een dommerik was ik"." Mogelijk is dat ook wel zo.

De Cauwer voorstander van streng optreden

De Cauwer is er voorstander van om streng op te treden tegen wangedrag van fans langs de kant van de weg. "Van mij mag het echt wel. Je mag die mensen eruit halen. Pak ze wat geld af, da's ook al heel belangrijk. En laat merken dat er iets aan gedaan wordt."