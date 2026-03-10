De Cauwer beseft het door connectie met moeders Wout en Mathieu: "Je wil niet weten hoeveel pijn dat doet"

De Cauwer beseft het door connectie met moeders Wout en Mathieu: "Je wil niet weten hoeveel pijn dat doet"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is te hopen dat het gedrag van de fans meevalt als straks Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich weer smijten in het klassieke voorjaar. José De Cauwer beseft alvast het belang hiervan.

Het is een thema dat een paar weken geleden aan bod kwam toen De Cauwer te gast was in De Afspraak. De Belgische bond had ook net een oproep gedaan om op correcte wijze te supporten. In de Omloop is het meegevallen, maar dat was natuurlijk maar één koers. Wat gaat het straks geven in pakweg de Ronde van Vlaanderen?

De Cauwer gaf in het duidingsprogramma aan dat wangedrag van fans hard aankomt bij de omgeving van de betrokken renner. "Ik ken een paar mama's van goeie renners. Van een Mathieu van der Poel, van een Wout van Aert. Je wil niet weten hoeveel pijn dat doet." Ouders en partners leven hard mee en doen er ook opofferingen voor.  

Anekdote van De Cauwer

Het noopt De Cauwer tot het vertellen van een anekdote. "Ik heb ooit iets heel straf meegemaakt. Ik ging naar de Axel Merckx kijken, de zoon van Eddy Merckx. Dat was nog bij de nieuwelingen. We reden Luik-Bastenaken-Luik met Eddy Merckx-fietsen en een dag voordien gingen we ergens in Luik kijken naar Axel. Axel werd vierde of vijfde."

Een reactie na de koers stootte De Cauwer tegen de borst. "De vader van de renner die gewonnen had liep aan de overkant van de straat en riep naar Eddy Merckx: "Dat is wat anders dan uw zoon, hè". Ik dacht: waar haal je het uit? Ik hoop dat die man nog leeft en denkt: "Wat een dommerik was ik"." Mogelijk is dat ook wel zo.

De Cauwer voorstander van streng optreden

Lees ook... Van der Poel komt met één belofte voor de Ronde van Vlaanderen
De Cauwer is er voorstander van om streng op te treden tegen wangedrag van fans langs de kant van de weg. "Van mij mag het echt wel. Je mag die mensen eruit halen. Pak ze wat geld af, da's ook al heel belangrijk. En laat merken dat er iets aan gedaan wordt." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jose De Cauwer
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Van der Poel komt met één belofte voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel komt met één belofte voor de Ronde van Vlaanderen

20:30
Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

15:30
Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

17:28
"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

19:00
Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

14:00
Stuyven geniet duidelijk van één zaak bij Soudal Quick-Step na erg vervelende ziekte

Stuyven geniet duidelijk van één zaak bij Soudal Quick-Step na erg vervelende ziekte

21:30
"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

12:30
Geruchtenmolen op volle toeren: UAE wil na Pogacar ook Seixas en INEOS weldra terug supermacht

Geruchtenmolen op volle toeren: UAE wil na Pogacar ook Seixas en INEOS weldra terug supermacht

20:00
Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"

Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"

17:00
Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner

Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner

18:30
Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

16:30
"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

12:00
Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

15:00
Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

13:30
📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

13:00
De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

08/03
Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

09/03
"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

11:00
"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

10:00
Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

09:00
Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

08:30
'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

08:00
De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

08/03
Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

07:30
De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

08/03
Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

08/03
De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

08/03
Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

08/03
Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

08/03
Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

08/03
Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

08/03
De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

08/03
Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

08/03
Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

08/03
Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

08/03
Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

08/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Victor Campenaerts Jan Bakelants Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Lotte Kopecky Thomas De Gendt Patrick Lefevere Van Eetvelt Lennert Filippo Ganna Johan Bruyneel Thijs Zonneveld Roxane Knetemann Florian Vermeersch Demi Vollering Primoz Roglic Cian Uijtdebroeks

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved