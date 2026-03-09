Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

De derde koersdag van het wegseizoen betekende voor Wout van Aert een terugkeer naar die geliefde discipline van weleer: het tijdrijden. Daar besteedt hij nu echter minder aandacht aan. Het werd dan ook een snipperdag.

De Tirreno begint vandaag met een tijdrit van 11,5 kilometer in en rond Lido di Camaiore. Van Aert reed al vroeg van het startpodium. "Na mijn resultaat in de Strade kon ik in ieder geval verder werken. Het was natuurlijk een snelle tijdrit. Niets bijzonder", reageert Van Aert bij VTM NIEUWS. Tijdrijden staat duidelijk niet zo hoog meer op de agenda.

Dit was dan ook nog eens een korte tijdrit. Logisch dat Van Aert daar niet meteen wakker van lag. "Het was vandaag de bedoeling om het relaxed aan te pakken. Het was een goede opwarming om richting de rest van de week te kijken. Dat is prima gelukt. Morgen is het een mooie rit, met die gravel op het einde. Het zal wel pittig zijn."

Van Aert heeft tweede rit verkend

Van Aert kijkt dus wel al uit naar de tweede rit, die hij min of meer heeft aangeduid. Dat blijkt uit het feit dat hij het parcours al verkend heeft. "Toen ik verkende, lag het gravel heel los. Ik weet niet of ze nog iets aan die strook gaan doen", stelt hij zich de vraag. "Ze hebben er redelijk recent nog nieuwe gravel opgegooid en dat zag er wel pittig uit."

Van Aert verwoordt vervolgens ook nog zijn algemene verwachting voor deze editie van Tirreno-Adriatico. "Het wordt sowieso een superlastige week met veel lange ritten. Het zou heel leuk zijn moest ik in een paar ritten voor de overwinning kunnen strijden", laat hij weten. "Natuurlijk hopen we met Matteo Jorgenson een mooi klassement te rijden."

Van Aert verwacht een mooie Tirreno-week

Die combinatie van mogelijkheden op eigen succes en de klassementsambities van Jorgenson bevallen Van Aert wel. Dat zou dus een best gevarieerde koersweek moeten opleveren. "Er wacht ons een mooie week", denkt Van Aert alvast.