Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"

Inmiddels is er weer een nieuwe editie achter de rug, maar de aanval van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche van 2021 zit nog vers in het geheugen bij Thijs Zonneveld. Het bewijst volgens de Nederlandse analist ook iets over het moderne wielrennen.

Bij In De Waaier heeft Zonneveld de Strade Bianche van 2026 besproken. Er was ook tijd om terug te denken aan eerdere edities, bijvoorbeeld aan het jaar dat Van der Poel won met zo'n explosieve demarrage. "Ik zag nog filmpjes van die ene aanval van Van der Poel op Le Tolfe. In de kopgroep, van waaruit hij Alaphilippe met zich meekrijgt en won."

In die laatste steile kilometer kwam er dan nog eens een explosieve demarrage van Van der Poel. "Hij rijdt Alaphilippe er nog af op Santa Catarina in de straten van Siena." Het is echter vooral de initiële aanval van VDP die Zonneveld bijblijft. "Vlak voor het moment dat Van der Poel aanvalt, bepaalt Alaphilippe het tempo op kop en lost Pogacar."

Vijf jaar geleden loste Pogacar nog vroeg

Zonneveld onderstreept nog eens wanneer dit precies heeft plaatsgevonden. "Dat is 2021. Dan denk je: het is vijf jaar geleden dat Pogacar gelost wordt in een groep waar Bernal en Gogl nog konden volgen. Dat is nog voor Van der Poel aanvalt." Het toont nog eens aan wat voor een enorme progressie Pogacar de laatste vijf jaar heeft gemaakt.

Ondertussen is hij uitgegroeid tot de absolute heerser van het wielrennen en schudt hij lange solo's uit zijn benen alsof het niets is. "Het zijn andere tijden." Met de Fransman Paul Seixas meldt zich wel een potentiële uitdager op termijn. Wat hij op 19-jarige leeftijd laat zien, dat kon zelfs Pogacar destijds niet, bewijst de Strade van 2021.

Vergelijking Seixas-Pogacar

"Het is natuurlijk moeilijk te vergelijken, maar de Seixas van nu had de Pogacar van toen kapotgereden", doet Zonneveld hierover een stevige uitspraak. Of Seixas een even grote progressiemarge heeft als Pogacar, dat zullen we echter moeten afwachten.