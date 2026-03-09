Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"

Legendarische aanval van Van der Poel bewijst het: "Pogacar van toen zou zijn kapotgereden"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Inmiddels is er weer een nieuwe editie achter de rug, maar de aanval van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche van 2021 zit nog vers in het geheugen bij Thijs Zonneveld. Het bewijst volgens de Nederlandse analist ook iets over het moderne wielrennen.

Bij In De Waaier heeft Zonneveld de Strade Bianche van 2026 besproken. Er was ook tijd om terug te denken aan eerdere edities, bijvoorbeeld aan het jaar dat Van der Poel won met zo'n explosieve demarrage. "Ik zag nog filmpjes van die ene aanval van Van der Poel op Le Tolfe. In de kopgroep, van waaruit hij Alaphilippe met zich meekrijgt en won."

In die laatste steile kilometer kwam er dan nog eens een explosieve demarrage van Van der Poel. "Hij rijdt Alaphilippe er nog af op Santa Catarina in de straten van Siena." Het is echter vooral de initiële aanval van VDP die Zonneveld bijblijft. "Vlak voor het moment dat Van der Poel aanvalt, bepaalt Alaphilippe het tempo op kop en lost Pogacar."

Vijf jaar geleden loste Pogacar nog vroeg

Zonneveld onderstreept nog eens wanneer dit precies heeft plaatsgevonden. "Dat is 2021. Dan denk je: het is vijf jaar geleden dat Pogacar gelost wordt in een groep waar Bernal en Gogl nog konden volgen. Dat is nog voor Van der Poel aanvalt." Het toont nog eens aan wat voor een enorme progressie Pogacar de laatste vijf jaar heeft gemaakt.

Ondertussen is hij uitgegroeid tot de absolute heerser van het wielrennen en schudt hij lange solo's uit zijn benen alsof het niets is. "Het zijn andere tijden." Met de Fransman Paul Seixas meldt zich wel een potentiële uitdager op termijn. Wat hij op 19-jarige leeftijd laat zien, dat kon zelfs Pogacar destijds niet, bewijst de Strade van 2021.

Vergelijking Seixas-Pogacar

Lees ook... "Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke
"Het is natuurlijk moeilijk te vergelijken, maar de Seixas van nu had de Pogacar van toen kapotgereden", doet Zonneveld hierover een stevige uitspraak. Of Seixas een even grote progressiemarge heeft als Pogacar, dat zullen we echter moeten afwachten. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thijs Zonneveld
Mathieu Van Der Poel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

"Multigetalenteerd, de schone madam aan zijn zijde...": Van der Poel vergeleken met Frank Vandenbroucke

19:00
📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor

13:00
Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner

Bakelants wijst Vingegaard op zijn zwakke plek na de harde kritiek van de Visma-renner

18:30
Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

08/03
Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

Net niet voor Stuyven en Braet, Ganna imponeert: "Van der Poel morgen favoriet, hoop op duel met Van Aert"

17:28
Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

Ganna trekt de lessen die Van Aert en Van der Poel vijf jaar geleden al geleerd hebben

15:30
Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

Pedersen deelt zijn vrees in nieuwe update: concurrent Van Aert en Van der Poel heeft eerder slecht nieuws

16:30
"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

"Daar ligt de sleutel": Bruyeel onthult waarom Pogacar niet onklopbaar is in Milaan-Sanremo

12:00
Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

15:00
Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

21:30
Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

Van Aert heeft na snipperdag nog een grote vraag over de volgende belangrijke opdracht

14:00
Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

Nu al een verloren zaak? Magnier (Soudal Quick-Step) maakt zich weinig illusies

13:30
"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

"Minste wat je kan zeggen": Vansummeren wijst op niet te onderschatten feit bij Van Aert

12:30
Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

07:00
"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

11:00
"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

10:00
Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

09:00
Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

08:30
'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

08:00
Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

07:30
De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

08/03
Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

08/03
De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

20:30
De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

08/03
Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

08/03
Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

20:00
Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

08/03
De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

08/03
Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

08/03
Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

08/03
Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

08/03
Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

08/03
De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

08/03
In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

08/03
"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

07/03
Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn bezorgd en trekken aan alarmbel: "Dit mag geen twee keer gebeuren"

Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn bezorgd en trekken aan alarmbel: "Dit mag geen twee keer gebeuren"

08/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Lotte Kopecky Victor Campenaerts Jan Bakelants Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Patrick Lefevere Van Eetvelt Lennert Filippo Ganna Johan Bruyneel Thijs Zonneveld Thomas De Gendt Cian Uijtdebroeks Primoz Roglic Fabian Cancellara David Van Der Poel Dylan Van Baarle

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved