Waanzinnige cijfers: Naesen onthult monsterlijke wattages tijdens aanval Pogacar

Tadej Pogacar pakte in de Strade Bianche opnieuw opnieuw uit met een lange solo. Met zijn aanval op de Monte Sante Marie kneep de wereldkampioen iedereen dood.

In zijn eerste koers van het seizoen was het afwachten hoe Tadej Pogacar voor de dag zou komen, maar de wereldkampioen maakte meteen duidelijk dat hij hoge niveau van vorig seizoen gewoon zal aanhouden.

Net als de voorbije twee jaar viel Pogacar in de Strade Bianche aan op de Monte Sante Marie. Iedereen wist dat Pogacar daar zou versnellen, maar zijn wiel houden was gewoon bijna onmogelijk.

Heel hoge wattages tijdens aanval Pogacar

Zo vertelt Oliver Naesen in de HLN Wielerpodcast. "Mijn ploeg Paul Lapeira, toch een van de betere punchers, reed op het moment van de aanval 750 watt en moest gewoon lossen. Dat moet een wreed spel geweest zijn."

"Voor pluimgewichten zijn dat cijfers die echt insane hoog", stelt Naesen nog. Lapeira werd uiteindelijk veertiende in de Strade Bianche, op vijf minuten van Tadej Pogacar. De wereldkampioen reed dus extreem hard.

Lees ook... 📷 Verboden technologie? Ploeg van Pogacar komt met uitleg over opvallende sensor ›

En dat lijkt weinig goeds te voorspellen voor de volgende klassiekers. Milaan-Sanremo is het volgende doel van Pogacar, de wereldkampioen reed op training onlangs de Cipressa nog tien seconden sneller op dan vorig jaar.