Campenaerts reageert op mogelijke uitsluiting in Parijs-Nice: "Streng bestraft, maar het is mijn fout"

Parijs-Nice is amper begonnen of Victor Campenaerts staat al dicht bij een uitsluiting. Dat is toch hevig schrikken.

Na de openingsrit van de 'Koers naar de Zon' dook de naam van Victor Campenaerts op in het juryverslag. Hij heeft een boete van 500 Zwitserse frank en een puntenaftrek van 25 UCI-punten aan zijn been. Het ergste is misschien wel dat hij een gele kaart gekregen heeft. Het wordt belangrijk om een tweede keer geel te vermijden.

Voor aanvang van de tweede etappe heeft Campenaerts bij Sporza uitgelegd wat er aan de hand was. "De regels rond het wegsmijten van bidons zijn aangepast. Je mag je bidon wegsmijten als het bergop gaat en er publiek staat. Ik had in de aankomstzone een bidon weggesmeten." Dat was agelopen zondag dus niet toegestaan.

Onoplettendheid van Campenaerts

Nochtans is het begrijpelijk om een bidon af te staan in een zone waar veel publiek is, zodat er toch één wielerfan bij gebaat is. "Ik denk dat veel mensen blij waren dat daar een bidon lag, maar als het vlak is, mag je uw bidon niet wegsmijten." De aard van de aankomst is dus bepalend of het mag of niet. "Het was een onoplettendheid van mij."

Campenaerts beseft dat hij zulke onoplettenheden in de toekomst beter kan vermijden. Vooral in de nabije toekomst. "Het is zeker iets om mee te nemen, omdat het streng bestraft wordt met een gele kaart. Een tweede gele kaart in dezelfde ronde betekent uitsluiting." Stel je voor dat Campenaerts uit koers genomen wordt.

Campenaerts slaat mea culpa

Dat is uiteraard geen ervaring die hij in Parijs-Nice wil beleven. De Belg van Visma-Lease a Bike slaat dan ook mea culpa. "We moeten uiteraard de regels navolgen. Het is mijn fout dat ik dat niet heb gedaan", geeft Campenaerts toe.