Stuyven geniet duidelijk van één zaak bij Soudal Quick-Step na erg vervelende ziekte
Na zijn ziekte en het missen van het Vlaamse openingsweekend moet er bij Jasper Stuyven toch enige onzekerheid geweest zijn over wat mogelijk was in Parijs-Nice. De eerste dagen is het voor hem heel goed meegevallen.

Zeker zijn derde plaats in de tweede etappe met aankomst in Montargis is een best wel verrassende opsteker. "Het is mooi meegenomen", reageert Stuyven nuchter bij Sporza. Hij benadrukt vooral dat hij geniet van het vertrouwen om de sprint te doen. "Het is fijn dat het vertrouwen van de ploeg er is en ik dit toch een beetje kan teruggeven."

Over zijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step die de sprint voorbereiden, heeft Stuyven alleen maar positieve woorden. "Dit zijn mannen die ervaring zat hebben en goed kunnen sturen." Met Bert Van Lerberghe heeft hij ook iemand die wel weet wat het is om lead-out te zijn. "Ja, de kansen op winst zijn met Tim Merlier wel iets groter", lacht Stuyven.

Liefst Merlier erbij gehad

Een pure rassprinter zoals Merlier is Stuyven misschien niet, maar de Leuvenaar staat duidelijk zijn mannetje. Naast Girmay zijn er eigenlijk geen topsprinters aanwezig in Parijs-Nice. "We hadden het liefst Tim erbij als sprinter, maar het is mooi dat ik het vertrouwen krijg en dat ze mij het vertrouwen geven om het te proberen. Heel fijn."

Het doet Stuyven duidelijk deugd om nog van dat vertrouwen te kunnen proeven. Het doet hem echter niet zweven: hij denkt wel dat de ziekte nog enige impact heeft. "Ik voel wel nog dat ik bergop misschien tekort zal komen, maar daarvoor zijn we hier. Hopelijk groei ik alleen maar deze week. Het is zeker en vast bemoedigend."

Seizoen Stuyven nu echt vertrokken


Zo is het seizoen van de 33-jarige renner nu echt vertrokken. In de Algarve kwam het dus tot een opgave, maar in Parijs-Nice zou Stuyven moeten uitrijden en enkele mooie stappen voorwaarts moeten kunnen zetten. 

